Glyphosate autorisé cinq ans de plus : les agriculteurs de Côte-d'Or réagissent

Le glyphosate est autorisé cinq années de plus dans l'Union européenne. Dix huit états membres ont voté pour dont l'Allemagne. Neuf autres, dont la France ont voté contre. Le gouvernement compte l'interdire d'ici 3 ans. Qu'en pensent les agriculteurs de Côte-d'Or ?

C'est officiel depuis ce lundi, l'autorisation du glyphosate, pourtant suspecté d'être mauvais pour la santé, est reconduite pour cinq années supplémentaires dans les pays de l'union européenne. La France ne voulait pas aller au delà de trois ans, le temps de trouver une alternative et a donc voter contre cette décision. Le président Macron a aussitôt réagi en assurant que cet herbicide sera interdit dans l'hexagone dans trois ans.

Le "Oui mais" de la confédération paysanne

En Côte-d'Or, le glyphosate fait aussi l'objet d'un débat dans le monde agricole qui en est l'un des plus gros utilisateur. Du côté de la confédération paysanne, on déplore cette reconduction. Son porte parole en Côte-d'Or, Denis Perreau explique "être bien déçu que ce soit renouvelé pour cinq ans. trois ans auraient été largement suffisant parce que le glyphosate pose réellement des problèmes que ce soit sur la santé ou sur l'environnement. On en voit les preuves tous les jours. Pour arriver à sortir des pesticides et du glyphosate en particulier, il faudrait quand même changer les réglements car ils sont massivement utilisés pour des raisons économiques et tant qu'on reste dans une logique de compétition sur les prix, on arrivera pas à sortir de cette problématique.

Le tweet d'Emmanuel Macron

En déplacement en Afrique, le président Emmanuel Macron a réagi au vote européen dans un tweet dans lequel il précise avoir demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l'utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans trois ans.

J’ai demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que l’utilisation du glyphosate soit interdite en France dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans 3 ans. #MakeOurPlanetGreatAgain — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 27, 2017

Du côté de la Confédération Paysanne de Côte-d'Or, Denis Perreau n'y croit qu'à moitié. Il explique qu'il y a "énormément d'agriculteurs qui s'en passent, mais il faudrait accompagner cette sortie du glyphosate par des mesures économiques et commerciales. On ne peut pas en même temps vouloir sortir du glyphosate et continuer de négocier des accords avec le mercosur (qui regroupe plusieurs pays d'Amérique du Sud ) qui en utilise beaucoup, ou vouloir être compétitif avec le Canada qui ne fait que du colza OGM!"

La FDSEA très remontée contre le président

En Côte-d'Or, la FDSEA 21 se félicite de la décision européenn mais fustige la position d'Emmanuel Macron. Son président, Fabrice Faivre salue la position de l'Union Européenne, mais il explique que "ce qui nous va moins bien, c'est la position du Chef de l'Etat qui, dans un souci de ménager Nicolas Hulot (ministre de l'Ecologie) s'engage à interdire le glyphosate dans 3 ans, mais le chef de l'Etat a toujours dit qu'il n'ajouterait pas de surtransposition à la politique européenne mais il vient de nous donner l'exemple que finalement en France, on se laisse la liberté de faire autrement que les autres."