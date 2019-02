Glyphosate: des volontaires pour analyser leur urine à Perpignan

Perpignan, France

Les militants anti glyphosates ont fait le plein pour leur première campagne de tests dans les Pyrénées Orientales! Le glyphosate c'est ce pesticide massivement utilisé dans le monde entier et considéré comme "cancérogéne probable" par l'Organisation Mondiale de la Santé. Ce mercredi matin à Perpignan, 52 volontaires ont participé au casal de l'avenue du lycée à la première session de prélèvements organisée dans notre département. Une campagne baptisée "du glyphosate dans nos urines" qui vise à démontrer le danger que représente ce pesticide pour la santé en mesurant la quantité présente dans nos organismes.

45 plaintes en préparation pour "mise en danger de la vie d'autrui"

Des participants très motivés qui n'ont pas hésité à se lever tôt ( la session s'est déroulée entre 6h30 et 8h30 du matin) et à débourser 135 euros pour réaliser ce test urinaire et porter plainte en cas de résultats positif de présence de glyphosate dans son organisme : " pour moi c'est un acte militant contre ce système d'exploitation mondialisé qui détruit la nature et met en danger nos vies" explique Jacques, un retraité.

" Il faut que les citoyens passent aux actes pour faire bouger les choses. Certaines plaintes collectives ont marché dans d'autres pays, alors même si en face les lobbys sont très puissants, j'ai envie d'y croire " ajoute Nina. A l'issue de la session, 45 personnes ont décidé de porter plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui", "atteinte à l'environnement" et"tromperie aggravée" .

Les échantillons d'urines seront analysés dans un laboratoire indépendant en Allemagne © Radio France - Tanguy Bocconi

Un protocole de prélèvement très encadré

Tous les volontaires ont du uriner dans des éprouvettes sous le contrôle de deux huissiers, à la manière d'un contrôle anti-dopage. "On veut que la procédure soit inattaquable et transparente de A à Z pour qu'on ne puisse pas nous accuser de fausser le test" précise Renée Barneron, membre du Collectif Alternative aux Pesticides 66 qui a organisé cette première campagne de tests urinaires. " Les participants vont également remplir un questionnaire très complet sur leur alimentation, leur environnement, leurs habitudes et leur mode de vie pour aider les scientifiques et les médecins à mieux comprendre les mécanismes de la contamination au glyphosate dont toutes les causes ne sont pas encore connues".

Les résultats des analyses devraient être disponibles d'ici deux à trois semaines. D'autres sessions de prélèvements sont envisagées dans le département: la prochaine réunion d'information du collectif Alternative aux Pesticides 66 se tiendra à Prades mardi prochain 19 février.