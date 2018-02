Nicolas Hulot s’était battu l’an passé pour entériner l’interdiction de cette substance, le principe actif du Roundup de Mosanto en France. Il revient, dans un entretien paru ce dimanche dans le JDD, sur les modalités de cette sortie du glyphosate. "On est en train de recenser les alternatives qui existent et de leur donner les moyens de faire leurs preuves. Mais je ne suis pas buté et personne ne doit être enfermé dans une impasse : si dans un secteur particulier ou une zone géographique, certains agriculteurs ne sont pas prêts en trois ans, on envisagera des exceptions", a indiqué le ministre.

Un plan d'action en préparation

En novembre, alors que l’Union européenne autorisait une nouvelle fois la commercialisation de l’herbicide controversé, Emmanuel Macron avait promis une interdiction en France "au plus tard dans trois". Mais en janvier dernier, le ministre de l’Agriculture avait utiliser une toute autre expression, expliquant que la France allait "essayer de sortir" du glyphosate dans les trois ans. Stéphane Travert doit présenter à l’issue du Salon de l’agriculture un plan d’action sur le sujet avec les autres ministres concernés.

Emmanuel Macron a d’ailleurs été interpelé par des exploitants agricoles ce samedi à l’ouverture du Salon de l’Agriculture au sujet du glyphosate. Nicolas Hulot précise lui au JDD qu’il ne s’y rendra pas. "Je préfère dialoguer loin des regards et des caméras, c'est ma méthode", a-t-il ajouté. Ses deux secrétaires d'Etat Sébastien Lecornu et Brune Poirson doivent, eux, se rendre au Salon dans la semaine.

Toujours dans cet entretien, Nicolas Hulot est revenu sur l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur en cours de négociation, estimant que "en l’état, ce traité n’est pas acceptable". "Il serait trop préjudiciable, notamment pour nos agriculteurs, et la France a des lignes rouges très claires", a-t-il poursuivi. Le traité prévoirait l’importation massive de viande de plusieurs pays d’Amérique du sud sans droits de douanes. Des éleveurs ont manifesté massivement dans la semaine un peu partout en France pour exprimer leur opposition à cet accord.

à lire Allier : la FNSEA et les JA défendent le glyphosate