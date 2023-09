GNR : "On est des vaches à lait" dénonce le patron d'une entreprise de travaux agricoles en Mayenne

C'est l'une des niches fiscales auquel le gouvernement souhaite s'attaquer : le GNR, le gazole non routier utilisé par les agriculteurs et les entreprises de BTP pour les tracteurs, les machines. Aujourd'hui, le litre de GNR coûte environ 1 euro 10 contre 2 euros environ pour la gazole classique à la pompe.

Mais le ministre de l'Économie Bruno Le Maire veut mettre fin à la défiscalisation du gazole non routier. Mickaël Giffard est le gérant d'une entreprise de travaux agricoles à Marcillé-la-Ville. Son entreprise consomme environ 350.000 litres de GNR par an et pour lui, cette annonce est un gros coup dur : "on est des vaches à lait, il faut arrêter de nous plomber parce que c'est déjà difficile de sortir du chiffre, de faire des résultats. S'il y a ça en plus, on va avoir du mal à s'en sortir. On est en colère et résigné".

Selon Bruno Le Maire, les sommes récupérées par cette hausse des taxes sur le GNR seront réinvesties dans l'accompagnement à "la transformation écologique" pour l'agriculture et à l'achat d'engins électriques.