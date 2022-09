Golden AOP du Limousin : une récolte 2022 en demi-teinte, moins de fruits mais des grosses pommes très sucrées

La récolte des Goldens AOP du Limousin a commencé. Une récolte qui une nouvelle fois sera plutôt mauvaise. Le gel du printemps et la sécheresse, la canicule aussi ont fortement compromis la fructification. De nombreux fruits encore verts sont tombés notamment avant maturité. La plupart des producteurs savent donc déjà qu'ils n'auront pas leur volume habituel. Mais en revanche cette année ils annoncent une qualité plutôt exceptionnelle.

Deux passages au lieu d'un

Pierre Chassaing cultive 10 hectares de goldens à Beyssac près de Pompadour. Il a commencé sa récolte depuis mercredi dernier. Il ne ramasse pour l'instant que les plus gros fruits. Il fera une deuxième passage dans un mois "pour ramasser les fruits de calibre en-dessous pour voir s'ils peuvent grossir". Sans certitude. Car dans ses vergers il voit de nombreux arbres portant côte à côte des pommes de gros calibres et des petites. Et surtout peu de ses arbres sont chargés. "Il y a une eu chute physiologique en juin. Donc les arbres ont moins de fruits".

4 fruits au kilo au lieu de 6

En revanche Pierre Chassaing se réjouit du calibre d'une grande partie de ses fruits. "Ça faisait trois ans que je n'avais pas vu un calibre comme ça". Et de préciser : "l'an dernier on était presque sur 6 fruits au kilo, cette année entre 4 et demi et 5 fruits, voire 4 sur les plus gros calibres." Mais la grosseur des goldens ne compensera pas leur faible nombre. "Si on n'a que 80 fruits par arbre il en manquera toujours". Pierre Chassaing table donc sur une perte de volume de production de 30 %.

la face rosée c'est bingo ! "

En revanche " les fruits, s'ils ne sont pas sucrés cette année, ils ne le seront jamais vu le taux d'ensoleillement qu'on a eu". Des gros fruits donc et très bons en plus. Voire même exceptionnels avec surtout la marque de fabrique de la Golden AOP du Limousin, la face rosée qui lui donne sa typicité. "Il y a le calibre, la plus value sera là avec la face rosée. C'est bingo quoi ! ". Reste une incertitude : à quel prix Pierre Chassaing pourra-t-il vendre ses pommes ? Un prix bas lors d'une année de faible production serait une double peine.