Grâce aux fonds Normandie Littoral, un navire historique de Port-en-Bessin reste dans la région

Il aurait pu être racheté pour partir dans le Nord ou en Bretagne. Un navire historique de Port-en-Bessin va rester en Normandie ! Le Vauban est un chalutier de 25 m de long construit en 1992 à Courseulles-sur-Mer. Il a été repris par Wilfried Roberge après la retraite de Bruno Thomines Mora.

Ce gros bateau est le premier acquis à l’aide du fonds Normandie Littoral, une opération de la Région Normandie créée en 2020 qui a pour objectif de soutenir le développement des activités maritimes, littorales et fluviales en Normandie. La Région apporte donc des fonds propres pour permettre au Vauban de rester dans la flottille hauturière portaise.

L'intérieur du Vauban à Port-en-Bessin © Radio France - Louis Fontaine

Qu'est-ce que le fonds Normandie Littoral ?

Le fonds Normandie Littoral est un financement de la région sous forme de prêt. Dans le cas du Vauban, il est à hauteur de 3 millions d'euros, que Wilfried Roberge devra rembourser dans 7 ans, car les banques sont de plus en plus frileuses et elles demandent un apport plus conséquent qu'auparavant.

À titre d’exemple, avec près de 50 000 emplois dans la filière des produits de la mer, la Normandie est la deuxième région de France

“Nous avons créé le fonds Normandie Littoral parce que la mer et le littoral sont pour la Normandie et ses 640 km des atouts naturels majeurs. Face à ces enjeux, notre ambition est d’être un partenaire financier opérationnel aux côtés des acteurs de la mer", explique Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président de Normandie Littoral. La Région Normandie étudie d'autres dossiers similaires à celui du Vauban.

Le Vauban, une "partie" de l'Histoire de Port-en-Bessin

Dans le centre-ville, tout le monde connaît ce chalutier : "Il fait partie du décor, les bateaux, c'est tout pour nous, à l'époque, c'était le premier gros chalutier du port, il était impressionnant" lance un habitant devant la belle bête de 25 mètres.

Le bateau ramène 700 tonnes à l'année, il contribue à faire vivre le port et son économie

Pour Mathieu Vimard, le directeur adjoint de l'organisation des pêcheurs normands, c'est plus qu'un simple aide financière : "C'est vraiment un beau signal envoyé, dans le contexte qu'on connaît avec la crise du carburant, le plan de sortie de flotte post-Brexit, qui fait qu'on va perdre des unités . Là, on maintient des outils sur place, ça nourrit les entreprises, il peut encore au moins fonctionner 10 ans", assure Mathieu Vimard.