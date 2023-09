"Grâce aux hybrides, on cultive la vigne sans aucun traitement" témoigne Valentin Morel, vticulteur à Poligny

Valentin Morel est un vigneron novateur. Au domaine Les Pieds sur terre à Poligny, ce jeune viticulteur développe depuis quelques années des variétés hybrides, il nous explique pourquoi à l'occasion des vendanges qui viennent de débuter dans le Jura.

Des espèces résistantes aux maladies de la vigne

"Ce sont des croisements entre vitis vinifera, l'espèce majoritaire en Europe et dans le monde, avec d'autres espèces de vignes souvent américaines, qui sont résistantes aux maladies de la vigne, le mildiou et l'oïdium qui sont des champignons" détaille l'auteur d'Un autre vin, comment penser la vigne face à la crise écologique ? édité chez Flammarion.

"Le bilan carbone est meilleur, et le bilan anxiogène aussi"

"Ces hybrides nous permettent de pratiquer une viticulture sans aucun traitement", affirme avec fierté Valentin Morel. "Et c'est particulièrement novateur et écologique, parce que beaucoup de vignerons, dont je fais partie, passent leur temps à traiter la vigne en pleine saison contre les maladies avec du cuivre et du soufre quand on est en bio, et là on les évite. Le bilan carbone est meilleur, et le bilan anxiogène aussi, car notre profession est un peu stressée avec tous les aléas qui nous tombent dessus."

Des vins qui ne sont pas en AOC

"Ces cépages ont des noms très poétiques", s'enflamme encore le jeune viticulteur de Poligny. "Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le Rayon d'or, mais il y en a plus de 2.000. Attention ces vins ne sont pas en AOC car ils ne font pas partie de la liste autorisé par le cahier des charges. Mais ils le seront peut-être un jour. Les vignerons traditionnels pensent que ce sont des cépages moins qualitatifs. Mais je pense qu'ils se trompent, c'est ma conviction, ce que je raconte d'ailleurs dans mon livre", milite encore Valentin Morel. Son interview est à retrouver ici en intégralité.