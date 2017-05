Grâce à Terre de liens, Christian a trouvé un repreneur pour sa ferme dans l'Orne

Face aux problèmes de transmissions des terres agricoles, l'association Terre de liens s'attaque à la question du foncier et vient en aide aux agriculteurs. Une souscription a été lancée pour permettre à Christian, 58 ans, de céder sa ferme à Jérôme, 33 ans, près de Flers.

Transmettre son exploitation, c'est souvent un casse-tête pour les agriculteurs. A 58 ans, Christian Goret, se posait bien des questions. ça fait 40 ans qu'il travaille à la ferme de la Bissonnière, à Athis-Val-de-Rouvre, près de Flers. "Je souhaitait céder à quelqu'un qui puisse reprendre en l'état, sans que la terre aille à l'agrandissement", explique Christian. Dans son exploitation bio de 38 hectares, 85 animaux, dont 30 vaches allaitantes. L'agriculteur s'est donc lancé à la recherche de repreneurs.

"Je vends des colis de boeuf une fois par mois. Et parmi mes clients, quelqu'un me parle de Jérôme. On s'est rencontré un dimanche après-midi. On avait le même état d'esprit", confie l'exploitant. Jérôme, c'est Jérôme Hamard, 33 ans, fils d'agriculteur. Il est vacher depuis 17 ans et il est aussi titulaire de deux BTS en maintenance industrielle. "Je voulais reprendre l'exploitation familiale, mais ça n'a pas pu se faire", commente le jeune repreneur.

Le problème, c'est le coût du foncier : 256 000 euros pour racheter la ferme de 34 hectares. C'est là qu'intervient l'association Terre de liens. "C'est Christian qui est venu nous voir l'an passé pour dire qu'il cherche un repreneur. Quelques semaines plus tard, il en trouve un par ses propres moyens. On se met alors autour de la table. L'idée, c'est que Jérôme se concentre ses emprunts sur le cheptel, le matériel, le bâtiments, pas du foncier", explique Sylvain Cosson, salarié de l'association. "On est un catalyseur de finances solidaires", complète-t-il. Une participation citoyenne où tout le monde y trouve son compte : "l'intérêt pour l'agriculture biologique, des entrées purement foncières car leurs parents ou grands-parents ont vécu une difficulté pour accéder à la terre. Il y a aussi des pros circuits courts, etc."

Catalyseur de finances solidaires

"Je reste en bio. Je vais juste agrandir un peu le bâtiment pour loger les bêtes l'hiver, créer un laboratoire pour la découpe sur la ferme et la mise sous vide. On réfléchit aussi à un abattoir mobile", précise Jérôme, qui sera locataire de l'exploitation avec un bail rural à clauses environnementales. L'association sera à terme propriétaire de la ferme.

Un appel aux dons a été lancé en février. L'association Terre de liens se donne jusqu'au 1er octobre pour récolter localement 192 000 euros (soit 75% de la somme totale). les 25% restants seront fournis par l'association nationale. Au 16 mai, le projet a déjà recueilli 110 000 euros auprès d'une centaine de personnes. Avec un souhait formulé par Sylvain : "Notre but est d'aller chez le notaire pour signer les papiers de vente le 1er décembre".

Pour aider Jérôme, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook consacrée au projet.