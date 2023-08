Graines d'agriculteurs : un jeune éleveur bourguignon a besoin de vos votes

Créé en 2011 et organisé depuis 2017 par Terres Innovantes , le fonds de dotation du syndicat Jeunes Agriculteurs en lien notamment avec le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, le concours "Graines d'agriculteurs" vise à récompenser des agriculteurs nouvellement installés, la seule condition pour concourir.

L'édition 2023 récompense les jeunes talents sur le thème des pratiques innovantes pour réinventer l’élevage et s'adresse à tous les agriculteurs installés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2021 et depuis plus d'un an dans toute la France.

Un seul finaliste en Bourgogne du Sud

Après avoir reçu de nombreuses candidatures, le jury a sélectionné 10 finalistes. Parmi eux, il y a Benoit Corsin, un jeune agriculteur de Saône-et-Loire installé à Blanot depuis avril 2017. Il est à la tête d'une exploitation de 130 hectares dont 110 hectares en prairies permanentes et 20 hectares en céréales. Mais il élève également 40 vaches allaitantes Aubrac, 150 ovins, 200 poules pondeuses et 60 porcs. Son maître mot ? L'autonomie. C’est après trois années consécutives de sécheresse que Benoît et Marine, sa compagne, ont choisit de diminuer le troupeau des bovins et de créer l’atelier porcs de plein air.

Benoît Corsin – Graine d’Agri 2023

La Bourgogne du Nord, est également représentée parmi les 10 finalistes. Océane Abry, une jeune éleveuse de l'Yonne a été retenue par le jury. Elle a choisi de mettre en valeur son métier d’agricultrice dans le respect de la nature et de l’environnement. Il y a trois ans, elle a décidé, avec son associé, d’engraisser ses Limousines totalement à l’herbe, supprimant aliments, céréales et compléments.

C'est maintenant au public de voter pour leur jeune agriculteur préféré en ligne jusqu’au 31 août .

Les lauréats remporteront une dotation de 3 000 € pour les aider dans leur projet. La remise des prix se tiendra lors des Terres de Jim du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2023 à Cambrai dans le Nord.