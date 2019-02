Grand nom du vin de Cahors, Georges Vigouroux est décédé

Cahors, France

Georges Vigouroux est mort jeudi soir à l'âge de 83 ans à son domicile, indique ce vendredi sa famille. Le négociant et viticulteur a beaucoup oeuvré pour la notoriété du vin de Cahors, notamment en Amérique du nord.

Il était l'un des noms les plus connus de l'appellation Cahors, notamment en créant le vignoble de Haute-Serre, au début des années 1970. Après 1980, le Lotois se lance dans l'oenotourisme en rachetant le prestigieux hôtel du Château de Mercuès aux portes de Cahors. Puis il exporte ses vins aux Etats-Unis puis au Canada, ce qui pousse la presse américaine à s'intéresser aux vins de Haute-Serre, et au vignoble de Cahors dans son ensemble. L'appellation, qui ne couvrait que 400 hectares à l'époque, s'étend aujourd'hui sur quelques 4.000 hectares.

Dans un communiqué, le maire de Cahors salue un homme "passionné par son métier et sa terre". Selon Jean-Marc Vayssouze-Faure, Georges Vigouroux, "par son discernement et son sens de l’innovation, a fait de son domaine et de son entreprise un symbole de la qualité et de la visibilité du vin de Cahors sur le marché national, mais aussi sur la scène internationale."

Les obsèques de Georges Vigouroux seront célébrées lundi matin à la cathédrale de Cahors.