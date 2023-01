Grand Poitiers : La "Ceinture verte" veut aider l'installation de maraîchers et recréer des circuits courts

" La Ceinture verte " est une coopérative agricole qui existe déjà dans six agglomérations françaises et qui souhaite d'ici le printemps 2024 fournir en circuits courts des légumes et fruits locaux aux habitants de 195.000 habitants de Grand Poitiers. Elle a besoin de fonds (200.000 euros au total) et lance en ce mois janvier donc un appel aux investisseurs privés. Pour un minimum de 100 euros, vous pouvez devenir sociétaires . La coopérative attend aussi les candidatures de producteurs.

Première étape : trois maraîchers à Poitiers

Les premières installations se feront sur un terrain appartenant à Grand Poitiers, près de Migné-Auxances, sur la Zone d'activité Aliénor d'Aquitaine. Dix hectares sont mis à disposition. Les futurs maraîchers pourront mutualiser des bâtiments pour le stockage, le lavage et le pré-conditionnement des fruits et légumes. A terme, ce seront 20 fermes qui verront le jour sur une zone bien plus large, si le projet est mené à son terme.

La zone d'activité Aliénor d'Aquitaine, près de Poitiers. - Capture d'écran Google Maps

Faudra-t-il construire une bassine pour l'irrigation ?

Comme pour tout projet agricole, le souci principal reste celui de l'irrigation. Le projet de la Ceinture verte aurait besoin de 20.000 m3 d'eau entre avril et octobre. Mais une demande de pompage dans la nappe du bassin du Clain a pour l'instant reçu une réponse défavorable. Il est donc maintenant d'un sondage, d'un forage expérimental pour voir si la création d'une réserve de substitution (une bassine) est possible.