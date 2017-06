Fortes chaleurs : les agriculteurs de Haute-Garonne impactés par les températures de la semaine dernière

La forte vague de chaleur de la semaine passée va laisser des traces chez certains agriculteurs du département, qui pourraient voir leurs rendements lourdement chuter.

C'est un gros coup de chaud dont les agriculteurs de Haute-Garonne se seraient bien passés. Conséquence de la vague de chaleur et des températures quasi-caniculaires ressenties la semaine dernière en Haute-Garonne, certains producteurs du département pourraient voir leur production et leur rendement en nette baisse.

Des récoltes compromises pour les céréaliers

C'est le cas de Bernard Sicard, céréalier à Balma. Sur son exploitation de 300 hectares où il cultive du maïs, du blé, du soja et des tournesols, il estime que le rendement de sa production pourrait chuter de 25%. "On est obligé de faire avec les aléas climatiques, bien sûr, relativise l'agriculteur de 64 ans. Mais cet épisode de quasi-canicule arrive peu de temps après la vague de froid du mois d'avril qui nous avait pas mal causé de soucis. Nous n'en sommes qu'au début de l'été, et alors qu'on nous impose des restrictions d'irrigation, on craint déjà la sécheresse ! ".

Pour les éleveurs laitiers, 4 litres de lait en moins par vache et par jour

Chez les éleveurs laitiers, la situation est également difficile. A Léguevin, à l'ouest de Toulouse, les 130 vaches qui composent le cheptel de Jean-Bernard Janotto ont largement souffert de la montée des températures. "Ç'a été dix jours difficiles. Les bêtes avaient le flanc bas, elles peinaient vraiment,, se remémore l'éleveur de 58 ans. Elles mangeaient très peu, se contentaient de boire et de chercher un peu de fraîcheur." Car quand le mercure grimpe au-dessus de 25 degrés, les bovins peuvent souffrir de stress thermique, ce qui impacte leur production. Jean-Bernard Janotto estime ainsi des pertes sèches à 4 litres de lait en moins par vache et par jour.

Un manque à gagner douloureux, alors que les éleveurs comme Jean-Bernard sont par ailleurs confrontés à la baisse des cours mondiaux du lait.