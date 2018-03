Quelques jours après la vague de froid et la neige, les pêcheurs à pied les plus courageux sont de sortie ce week-end, à l'occasion des grandes marées sur les côtes normandes. L'un des spots privilégiés pour pêcher la coque blanche dans la Manche se situe à Réville, à 30 km de Cherbourg.

Ici, il n'y a pas foule mais du soleil : Parmi les courageux, Daniel et son épouse, ravis du beau temps et pas du tout froid aux mains :

C'est un temps très agréable pour pêcher, on est venu deux heures avant la marée basse et on pêche tranquillement !