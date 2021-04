Grandes marées : des coefficients jusqu'à 111 en Bretagne cette semaine

La semaine s'annonce belle pour les pêcheurs à pied en Bretagne : le temps ensoleillé et les grandes marées seront de la partie. C'est l'occasion d'aller ramasser coquillages et crustacés pour ceux qui ont la chance d'habiter à moins de dix kilomètres des côtes. Le coefficient de marée sera de 103 lundi, 110 mardi, 111 mercredi et 109 jeudi.

Des zones interdites à la pêche

Attention, la pêche à pied est actuellement interdite pour raisons sanitaires dans certains secteurs, dont la baie de la Vilaine dans le Morbihan, l'île Tudy dans le Finistère, et la baie de Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Il est conseillé de se renseigner en amont auprès des mairies ou sur le site de l'Ifremer.

Face au risque d'affluence sur les plages, la préfecture du Finistère appelle les pêcheurs à respecter les gestes barrière et la distanciation sociale. Les autorités rappellent aussi les mesures de prudence habituelles : respecter les horaires de marée, anticiper la remontée de la mer pendant la pêche, éviter les zones de vase, se munir d'un téléphone, d'un sifflet et d'une lampe torche pour pouvoir donner l'alerte et toujours prévenir un proche du lieu de pêche. Trois décès avaient été recensés en 24 heures lors du dernier épisode de grandes marées en Bretagne.