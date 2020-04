Grandes marées : les autorités rappellent l’interdiction de la pêche à pied

De forts coefficients de marées sont attendus dès ce mardi et pour toute la semaine. En cette période de confinement, alors que les plages et leurs abords sont interdits, les autorités appellent au respect du confinement.

"Lui il peut sortir de chez lui. Pas nous", avec la photo d'un bernard-l'hermite. La Préfecture maritime de l'Atlantique joue la carte de l'humour pour rappeler les règles de confinement pendant les grandes marées.

Parce que, comme début mars, des forts coefficients de marée, parmi les plus forts de l'année sont attendus cette semaine. Ainsi, on annonce des coefficients supérieurs à 100 dès mardi, et qui pourraient monter au-delà des 115 mercredi et jeudi, pour le pic de ces grandes marées.

Alors qu'habituellement, cela aurait coïncidé avec une affluence importante de pêcheurs à pied, l’activité est interdite en ce moment, confinement oblige. En effet, depuis le 19 mars, les plages, mais aussi les sentiers côtiers de Bretagne sont interdits par des arrêtés préfectoraux des quatre départements bretons, ce qui, de facto, interdit également la pêche à pied.

"La pêche n'en sera que meilleure la prochaine fois", conclut la Préfecture maritime.