Grandes marées : les pêcheurs se régalent à l'Ile Tudy

Des pêcheurs à pied à perte de vue ! Sur les plages de l'Ile Tudy, dans le sud-Finistère, les amateurs de coques et de palourdes se sont encore retrouvés ce week-end. Les grandes marées offrent un coefficient de 115, mais la chance n'est pas toujours au rendez-vous...

Jean-Luc a le sourire, et pourtant, dans son seau, il n'y a pas un seul coquillage. "Rien du tout, c'est parfait, je vais aller chercher mes palourdes au supermarché !" Et pour sa maman, Monique, c'est guère mieux : "Deux palourdes, une huître, quelques coques, en deux heures, ce n'est pas énorme, reconnaît-elle. Mais ce n'est pas grave, on a pris l'air et on a passé un bon moment ensemble."

Un peu plus loin, Philippe gratte encore le sable. Une vingtaine de palourdes dans son seau, c'est déjà ça. "Ce sera mon petit casse-croûte , ce midi. Moi, je mange tout de suite, cru, du pain, du beurre et un petit verre de vin blanc. Pas besoin d'autre chose et c'est délicieux !"

Une marée idéale pour les couteaux

Tout au fond de la plage, les paniers sont beaucoup plus garnis... de couteaux. Un fort coefficient de marée, c'est idéal pour cette pêche. "Il suffit de repérer le trou. Un peu de sel, et le couteau sort tout seul, explique Anne-Marie. Je vais les manger avec du beurre ailé... un régal !"

Maïli, 10 ans, sourit déjà à l'idée de cuisiner ses couteaux. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Les couteaux, c'est aussi la spécialité de Maïli. Du haut de ses 10 ans, elle connaît la technique par cœur. "J'en ai plein, mais parfois, ils mettent du temps à sortir. Ma recette préférée, c'est de les faire revenir à la poêle avec un peu de persil, du beurre et un peu de coriandre... Un délice !"

Les grandes marées se poursuivent ce dimanche, avec toujours un coefficient de 115.