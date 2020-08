Grandes marées : ramassage de coquillages interdit dans certaines zones du Finistère

Il n'est pas possible de ramasser des coquillages partout ce week-end. Certaines zones sont contaminées et les coquillages sont par conséquent impropres à la consommation.

Il est interdit de récolter et de consommer les coquillages en provenance de la rivère du Goyen (Pont-Croix, Plouhinec, Audierne et Esquibien), contaminés dans cette zone. Si vous en avez consommé et que vous ressentez des symptômes (neurologiques ou troubles digestifs), consultez votre médecin.

D'autres secteurs sont également interdits pour le ramassage des coquillages :