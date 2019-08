Grandes marées : tâter le bigorneau ensemble avec le Blablacar de la pêche

Et si on allait ramasser coques et crevettes en ce week-end où les coefficients de marées vont atteindre 112 et 113 ? Passionnés de toujours ou amateurs d'un jour peuvent se retrouver pour partager leur partie de pêche grâce à un site qui met tout ce beau monde en lien : le comptoir des pêcheurs

Cherbourg, France

Week-end de grandes marées dans la Manche en cette fin août avec des coefficients de 112 ce samedi, 113 dimanche. Le rêve pour les pêcheurs à pied !

Un week-end où se rencontrent sur l'estran les vrais fans passionnés et le "monsieur tout le monde" : la famille, en week-end ou en vacances, et qui se dit "tiens, si on allait ramasser des bigorneaux ?!"

Trouver un partenaire de pêche, quelqu'un qui vous emmène en bateau, l'habitué qui voudra bien partager ses bons plans : c'est l'idée du comptoir des pêcheurs, un site internet créé il y a 4 ans. On y trouve des tas d'informations et d'idées d'activités liées à la pêche partout en France.

Pour trouver celui ou celle qui vous fera découvrir la pêche à pied - capture d'écran 'le comptoir des pêcheurs "

Il rassemble aujourd'hui plus de 2 millions de visiteurs. 200 personnes sont inscrites à Cherbourg et 307 spots sont référencés sur la zone pour pêcher en mer ou sur le rivage, descendre sur les épaves, ou savoir quelles espèces pêcher.

On vous trouve quelqu'un pour vous emmener pêcher

L'objectif des fondateurs, comme Loic Morin est de démocratiser la pêche et favoriser les sorties de pêche pour ceux qui n'y connaissent rien grâce à un système de "blablacar de la pêche " "Si un Parisien vient passer le week-end à Cherbourg pour profiter des grandes marées, il va pouvoir poser des questions aux pêcheurs du coin. Il y a en a forcément un qui pourra lui fournir les petites infos du genre "est ce que la cale à bateau est fermée quand la marée est en dessus de 100 ? "

On favorise aussi les sorties pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit où ils sont. A Cherbourg, on pourra vous trouver quelqu'un qui va pêcher ce week-end à pied ou en bateau et qui pourra vous emmener. Loic Morin, co-fondateur du comptoir des pêcheurs

Sur le site on trouve aussi un système de prévision de "pêchabilité" . il s'agit d un algorithme qui actualise toutes les 3 minutes les données de pêche sur les différentes communes de France : coefficient de marée, température de l'eau ou encore pression atmosphérique.