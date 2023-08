Grêle : 10 à 15% de pertes de volume de Crozes-Hermitage, "ce n'est pas catastrophique"

C'est au niveau du quartier des Sept chemins que les vignes ont le plus subi la grêle samedi 29 juillet

Cinq jours après l'épisode de grêle qui a touché une partie du Nord Ardèche et du Nord Drôme , et notamment les communes de Mercurol et de Pont-de-l'Isère, les viticulteurs des Crozes-Hermitage ont dressé le bilan des dégâts. "Il y a 20% de la surface de l'appellation qui est touchée" comptabilise Pierre Combat, le président de l’ODG Crozes-Hermitage, avant d'ajouter : "sur l'ensemble de l'appellation ce n'est pas catastrophique".

ⓘ Publicité

400 hectares de vignes touchés

C'est en fait la partie sud de l'appellation qui a le plus subi. "Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a certains domaines qui ont vraiment souffert ; le quartier des Sept chemins était à l'épicentre du phénomène, jusqu'à à peu près la route de Chanos-Curson" détaille Pierre Combat, rappelant même que certains viticulteurs ont tout perdu de leur récolte.

La suite dépend bien évidemment des conditions climatiques à venir. Mais "ce cataclysme ne met pas en péril l’ensemble de la production de l’appellation : les producteurs estiment de 10 à 15% la perte de volume global. La prochaine récolte est déjà envisagée comme très qualitative, avec un millésime qui s’annonce équilibré" souligne dans un communiqué le syndicat de l’appellation Crozes-Hermitage.