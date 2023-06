Grêle au Pays basque : les agriculteurs lancent un appel aux dons et aux volontaires pour sauver leurs fermes

Des plants réduits à l'état de tige, des fruits et légumes avec des impacts, et des feuilles hachées qui jonchent le sol. Après la grêle de ce mardi 20 juin , qui a fait des dégâts considérables, les agriculteurs lancent une cagnotte en ligne pour récolter des fonds. L'objectif est d'apporter une aide financières aux maraîchers, vignerons ou encore producteurs de piment qui ont perdu une grande partie de leurs récoltes, et qui ne seront pas forcément indemnisés, puisque certaines fermes ne sont pas assurées , les prix étant trop importants selon elles.

ⓘ Publicité

Les arbres fruitiers n'ont pas été épargnés par la grêle. © Radio France - Ramuntxo Massonde

L'appel est lancé par le Civam bio BLE (Centre d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural, Biharko Lurraren Elkartea), qui espère "20.000 euros de dons", au minimum. Les dons sont possibles en suivant ce lien .

Appel aux volontaires

En parallèle, les agriculteurs lancent également un appel à tous les autres "paysans, jardiniers et bricoleurs", pour venir aider à réparer et replanter dans des chantiers collectifs. L'association recommande de contacter BLE directement, en cliquant ici . Les chantiers pourraient démarrer la semaine prochaine, le temps que les champs sèchent suffisamment pour que le passage des volontaires ne les abîme pas plus qu'ils ne le sont déjà.