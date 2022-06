Grêle en Alsace : entre 20 et 30% de pertes sur certains vignobles

Des grêlons de la taille d'un balle de ping-pong se sont abattus sur une partie de l'Alsace dans la nuit de ce dimanche 26 au lundi 27 juin. Certains viticulteurs alsaciens ont pris de plein fouet ces intempéries soudaines. Sur ces secteurs, entre 20 et 30% des grappes ont été détruites.

"Deux secteurs ont été concernés par des couloirs de grêle", précise Arthur Froehly, responsable technique à la Chambre interprofessionnelle des vins d'Alsace (Civa). Plusieurs vignobles proches de Colmar (Wintzenheim, Wettolsheim, Turckheim) et situés entre le Val de Villé et Strasbourg (Barr, Gertwiller) ont été frappés. "Dans certaines parcelles très localisés, on a observé des dégâts encore plus importants".

Orages destructeurs et salvateurs

Malgré les dégâts occasionnés, les fortes précipitations ont réhydraté les sols asséchés par la chaleur record du mois de juin. "Le vignoble a connu une situation difficile, affirme Arthur Froehly. On s'était installés dans une situation de sécheresse assez inédite. Les situations pluviométriques de ces intempéries, avec entre 20 et 50mm de précipitations ont permis de relancer les plantes dans des conditions assez favorables. D'un point de vue hydrique c'est plutôt positif".