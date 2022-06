Grêle en Dordogne : "On devient tous inassurables" réagit le représentant des vignerons du Bergeracois

"C'est catastrophique, un bon millier d'hectares a presque entièrement été détruits." Une semaine après les violents orages de grêle qui ont touché les vignes du Bergeracois, le jeudi 2 juin, le président de la fédération des vins de Bergerac et Duras dresse un bilan sans appel. 10% des vignes du Bergeracois ont été touchées. Des grêlons gros comme des balles de golf ont anéanti des parcelles entières. "Des vignes ne produiront rien cette année et certains bois de tailles sont déjà abimés donc ça augure de mauvaises choses pour l'année prochaine" poursuit Eric Chadourne, invité de la matinale de France Bleu Périgord ce jeudi.

Pour le moment, les vignerons ont surtout besoin de soutien, il ne faut pas qu'ils hésitent à appeler leurs collègues ou la Mutualité Sociale Agricole

Face à l'ampleur des intempéries, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau s'est rendue en Gironde ce lundi, non loin du Bergeracois. Il a annoncé des aides financières pour les agriculteurs touchés : le prolongement des prêts garantis par l'Etat et la baisse de certaines charges et de certains impôts. "Ce n'est jamais suffisant quand on vient de perdre toute sa récolte mais c'est mieux que rien. Pour le moment, les vignerons ont surtout besoin de soutien, il ne faut pas qu'ils hésitent à appeler leurs collègues ou la Mutualité Sociale Agricole pour du soutien" réagit le président de la fédération des vins de Bergerac et Duras. Certaines aides suite au gel de 2021 n'ont toujours pas été reçues par les agriculteurs. "Ca fait deux fois de suite qu'on est touchés, donc c'est difficile à supporter."

Seuls 30% des vignerons du Bergeracois assurés

Le ministre de l'Agriculture a aussi mis sur la table une enveloppe de 300 millions d'euros pour inciter les agriculteurs à s'assurer face aux aléas climatiques. Aujourd'hui, dans le Bergeracois, seuls 30% des vignerons sont assurés. "Le problème c'est qu'on est tous inassurables parce qu'on est assuré en fonction de nos rendements, sauf que ça fait plusieurs années de suite qu'on est touchés par des intempéries donc on a un malus, explique Eric Chadourne. L'outil doit être modifié. C'est de plus en plus difficile d'être assuré." Le vigneron s'inquiète et reste dubitatif quant aux mesures possibles. "La meilleure assurance c'est qu'on fasse du vin, qu'on sorte de cette spirale de catastrophes."

Autre mesure envisagée par le ministère de l'Agriculture : améliorer les prévisions météorologiques. "Depuis le covid, on a des prévisions moins précises car les avions de commerce ont arrêté de circuler, ce sont eux qui transmettent la majorité des données" précise Eric Chadourne. En attendant l'application de ces mesures, les vignerons sont invités à appeler le numéro d'urgence mis en place par la Chambre d'Agriculture pour recenser les dégâts. Il s'agit du 05 53 63 56 50.