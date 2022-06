Grêle : le ministre de l'Agriculture attendu dans le Gers ce lundi pour soutenir les viticulteurs

Marc Fesneau est attendu en Gironde et dans le Gers ce lundi, suite aux violents orages de vendredi soir. De 4.000 à 5.000 hectares de vignes ont été impactés selon la Chambre d'agriculture du Gers.

Après la grêle en 2020, le gel en 2021, la grêle a une nouvelle fois impacté les viticulteurs du Gers vendredi. Des grêlons de plusieurs centimètres sont tombés sur une partie du vignoble d'Armagnac. "Ce couloir de grêle a suivi toute la frontière lando-gersoise et on estime entre 4.000 à 5.000 le nombre d'hectares de vignes touchés et à plusieurs dizaines de milliers d'hectares les cultures impactées dans le Gers", a affirmé le président de la Chambre d'agriculture départementale, Bernard Malabirade.

Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, est attendu ce lundi 6 juin à Castelnau-d'Auzan, au nord d'Eauze, auprès de viticulteurs durement touchés par ces épisodes. Le ministre est annoncé à 12h30 au Domaine de Danis appartenant à la famille Piquemal. Un moment d'échange avec plusieurs viticulteurs est prévu à 13h. Déplacement express pour Marc Fesneau qui repartira à 14h, indique son ministère.

L'état de catastrophe naturelle devrait être décrété

Le dispositif de calamités agricoles devrait être déclenché dans certains secteurs, l'état de catastrophe naturelle devrait être décrété en fin de semaine. Ce dimanche, Marc Fesneau a indiqué que les services de l'État étaient "en train d'évaluer" les pertes, "territoire par territoire pour faire les choses sérieusement et qu'on puisse mettre en place les outils" pour aider les agriculteurs.