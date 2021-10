Grenoble : les agriculteurs mobilisés contre le loup, à l'occasion du procès en appel de Jean-Marie Bernard.

"Le loup nous tue" pouvait-on lire sur les tracteurs, garés devant la préfecture de l'Isère, à Grenoble. Des éleveurs, venus de la Savoie, de la Haute Savoie, de l'Isère et des Hautes Alpes, exhibaient aussi des photos sanglantes de leurs moutons ou de leurs vaches, dévorées par le prédateur. Une manifestation orchestrée par le FDSEA et les Jeunes Agriculteurs.

8 tracteurs garés sagement devant la préfecture de l'Isère. ils ont ensuite défilé dans Grenoble pour rejoindre le Palais de Justice © Radio France - Véronique Pueyo

Mariette, 30 ans, élève 450 ovins dans le Valbonnais. Ce printemps, elle a subi deux attaques et perdu 3 bêtes : "Le matin, quand on arrive dans le parc, _on a la boule au ventre_. On se demande si le troupeau est intact ou si on va découvrir des cadavres. Pour protéger nos animaux, on doit aussi avoir beaucoup de patous, ce sont des contraintes en plus. C'est épuisant."

Mariette et Charlotte, deux éleveuses en colère © Radio France - Véronique Pueyo

Pascal Sylvain, ancien président du syndicat ovin de l'Isère, habite Mens, dans le Trièves et monte son troupeau dans l'alpage de la Salette, l'été. "Comme c'est très touristique, autour de ce lieu de pèlerinage, on ne peut pas avoir de patous. Donc, on doit surveiller tout le temps nos moutons. J'ai perdu 6 bêtes, en août. Je n'ai plus de temps à consacrer à ma famille !"

Pascal Sylvain a quitté le Trièves pour venir manifester à Grenoble, avec ses collègues © Radio France - Véronique Pueyo

Jocelyn Dubost est le président des Jeunes Agriculteurs de l'Isère. Ce céréalier, qui n'a pas de problème avec le loup, se sent solidaire des éleveurs : "Quand ils m'appellent pour me dire qu'ils ont encore subi une attaque, cela me fend le cœur. On n'est pas contre le loup, on veut juste que l'Etat nous permette de faire notre travail, car sans nous, pas de biodiversité, d'entretien des paysages, de tourisme vert ou blanc. Notre objectif : zéro attaque et que l'Etat devienne responsable quand des randonneurs se font attaquer parfois par des patous."

Cédric sort de la préfecture, où une délégation a été reçue, avec un agneau dans les bras, qu'il doit nourrir car sa mère a été tuée © Radio France - Véronique Pueyo

Jérome Crozat préside la FDSEA de l'Isère. Il vient de rencontrer le préfet Jean-Paul Célet, référent national du plan Loup. Il n'est pas ressorti grand-chose de cette réunion, mais il a bien fait passer le message : " Le plan Loup coûte 60 millions d'euros par an aux contribuables français. Ne pourrait-on pas mettre cet argent ailleurs ? Le plan Loup va être revu en 2023. On voudrait que les élus s'engagent pour que ce plan protège plus les éleveurs que le loup. Aujourd'hui, selon nous, il y a plus de 1000 loups en France. C'est trop. L'OFB, (office Français de la biodiversité) dit 620. On veut plus de transparence dans les comptages." insiste Jérome Crozat.

Une peluche, pendue au bout d'une corde, avec cette pancarte : "Le loup, une arme par destination pour la cruauté" © Radio France - Véronique Pueyo

Des élus étaient présents dans la manifestation comme Cyrille Madinier, président de l'association des maires ruraux de l'Isère : "Les agriculteurs sont ceux qui façonnent notre ruralité. On doit les soutenir. Je suis maire de Flachères, dans la Bièvre. Dans notre territoire de plaine, le loup est là aussi. Il y a eu plus de 20 attaques dans le secteur en 2021" affirme-t-il, son écharpe tricolore en bandoulière

Des élus étaient présents aux côtés des éleveurs © Radio France - Véronique Pueyo

L'après-midi, le cortège a rejoint le palais de Justice de Grenoble où comparaissait, devant la Cour d'appel, le président du Conseil départemental des Hautes Alpes, Jean-Marie Bernard. En février 2020, comme cadeau de départ à la préfète, il lui avait offert une queue de loup. Il avait été condamné en première instance, en mars dernier, à 10 000 euros d'amende. Ce 5 octobre, l'avocat général a requis le maintien de la peine, tandis que son avocat plaidait la relaxe. La cour a mis son arrêt en délibéré au 16 novembre.