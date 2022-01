Grippe avaire : 40 foyers recensés en Béarn, un mois après le premier cas

Cela fait un mois qu'un foyer de grippe aviaire a été détecté en Béarn, à la frontière avec les Landes. La préfecture indiquait que 20.000 canards étaient abattus dans les Pyrénées-Atlantiques, suite à la détection de trois foyers de grippe aviaire, deux sur la commune de Came et un à Malaussanne. Aujourd'hui, dans tout le département 44 foyers de grippe aviaire ont été recensés : 40 en Béarn et 4 au Pays Basque. En Béarn, 26 communes sont concernées par le vide sanitaire.

Les départements voisins sont également touchés : les Landes et le Gers. En tout ce sont 226 communes qui doivent euthanasier des volailles et des palmipèdes. Sauf si les bêtes sont saines et qu'elles sont en fin de cycle, elles peuvent être transformées. Ces trois semaines de vide sanitaire pour assainir les territoires impliquent de tuer 1,3 millions d'animaux, essentiellement des canards. C'est la quatrième crise liée à la grippe aviaire en France. L'hiver dernier, 3,5 millions de volailles avaient dû être abattues.

La solution du vaccin ?

Alors que des millions de volailles, de palmipèdes vont partir à l'abattoir, toute la filière s'inquiète à nouveau. Tout cela sans vraiment voir ni le bout du tunnel ni de solution pérenne, reconnaît Cyril Biraben, directeur de la Maison Biraben, un des plus gros producteurs de foie gras et d'autres produits à base de canards en Béarn. "On vit une période difficile et ça fait plusieurs années, [...] on va trouver des solutions, j'en suis certain, affirme Cyril Biraben. [...] On prône des animaux en liberté, élevés dans des champs. [...] Je suis sûr qu'on va réussir à vacciner quelques animaux pour pouvoir continuer à travailler comme ça."

