Grippe aviaire : 1 000 canards abattus par prévention dans le Finistère

Prévenir et abattre pour éviter la propagation. Une exploitation située à Plounévézel dans le Finistère, c'est près de Carhaix, a euthanasié 1 000 canards ce samedi 02 avril.

Un abattage à titre préventif après une suspicion de cas de grippe aviaire dans l'élevage.

4 foyers confirmés en Bretagne

Pour le moment quatre foyers de grippe aviaire, ont été confirmés dans la région Bretagne : deux sont situés dans le Morbihan, sur les communes d'Ambon et de Peillac et deux sont eux en Ille-et-Vilaine.

Au total plus de 50 000 volailles ont été abattues.

Ce mardi 29 mars, un plan d'abattage a d'ailleurs été décidé. Il concerne au moins 100.000 canards situés dans des élevages du Sud de l'Ille-et-Vilaine et du Sud du Morbihan.