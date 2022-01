Grippe aviaire : 1,3 million de volailles vont être abattues dans le Sud-Ouest

Pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire dans le Sud-Ouest, le ministère de l'agriculture annonce ce jeudi l'abattage préventif de près d'un million et demi de volailles dans les départements du Gers, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.

Le gouvernement opte une nouvelle fois pour la stratégie du vide sanitaire face à l'épidémie de grippe aviaire qui touche le Sud-Ouest. Le ministère de l'Agriculture confirme ce jeudi l'abattage préventif de canards et autres volailles dans 226 communes des Landes, des Pyrénées-Atlantiques et du Gers. Déjà 1,2 million d'oiseaux ont été tués depuis le début de l'épidémie.

Après une concertation avec les professionnels et l'administration vétérinaire, c'est donc la stratégie du vide sanitaire qui est choisie par les autorités pour éradiquer le virus de l'influenza aviaire. Une mesure de prévention qui consiste à tuer l'ensemble des animaux sur tout un secteur. Ainsi entre 1,2 et 1,3 millions de volailles vont être abattues dans 226 communes sur les trois départements des Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Gers.

Un abattage massif principalement dans les Landes

Le département des Landes est le plus touché avec 161 communes concernées par la mesure, 39 sont ciblées dans le Gers et 26 dans les Pyrénées-Atlantiques. L'opération devrait durer trois semaines. Certaines volailles pourraient toutefois finir dans vos assiettes. Le ministère précise que les animaux arrivés en âge d'être consommés et n'étant pas infectés par le virus de la grippe aviaire pourront être consommés et commercialisés.