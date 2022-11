Grippe aviaire : 10 millions d'euros d'indemnisations versés en Dordogne

La préfecture de la Dordogne annonce ce mardi que 10 millions d'euros d'indemnisations ont été versés en Dordogne pour faire face à l'épisode de grippe aviaire que la France a connu entre fin 2021 et juin 2022. Cette mise au point intervient au lendemain de l'interview du ministre de l'agriculture sur France Bleu Périgord. Marc Fesneau avait été interpellé sur le dispositif d'indemnisation jugé trop faible et trop tardif par certains éleveurs.

ⓘ Publicité

300 exploitations de Dordogne impactées par la grippe aviaire

Dans son communiqué, la préfecture explique que tous les services de l'Etat se sont mobilisés " dés le début de l'épizootie" pour limiter la propagation de la maladie et pour accompagner financièrement les éleveurs touchés. En Dordogne, 59 élevages ont fait l'objet d'un abattage sanitaire, mais en tout ce sont 300 exploitations qui ont été touchées par des mesures plus ou moins restrictives de leur activité. Les services de l'Etat expliquent qu'ils ont donc eu à traiter de nombreux dossiers : "l’ampleur de la crise a conduit à un nombre record de dossiers individuels à traiter, émanant de filières différentes (poulets, dindes, poules pondeuses, canards à rôtir, canards à foie gras, pintades, pigeons, gibiers à plumes,…)."

Le solde des indemnisations après le 22 novembre

Selon la préfecture, les 79 éleveurs dont les élevages ont été vidés ont touché 3,7 millions d'euros d'indemnisations au titre des mesures sanitaires entre mai et juin dernier . Après examen des dossiers et des rapports d'experts, le solde pourra leur être versé à partir du 22 novembre prochain, date de la fin des expertises. La préfecture explique que ces expertises demandées par la majorité des éleveurs "allongent logiquement les délais d’instruction des dossiers et donc d’indemnisation."

Des indemnisations pour l'ensemble de la filière

Un dispositif d'indemnisations au titre des pertes d'activité a également été mis en place pour l'ensemble de la filière : : "6,5 millions d’euros sont déjà versés, dont 3,2 millions d’euros à 298 éleveurs de Dordogne". Cela concerne tous les éleveurs-gaveurs dont l'activité a été restreinte. La préfecture rappelle que le reste de la filière bénéficie également du dispositif d'indemnisations : les 4 ateliers d'accouvage en Dordogne, les producteurs d'oeufs, les entreprises d'abattage de découpe et les services spécialisés (transports, fournitures d’aliments). En Dordogne, cela représente 2,7 millions d’euros, dont le paiement devrait intervenir en janvier 2023.

Enfin, 85 entreprises ont également bénéficié d'aides au titre de l'indemnisation pour le chômage partiel pour un montant de plus de 514 000 euros.