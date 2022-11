Grippe aviaire : 12 foyers confirmés en Vendée depuis début octobre

Le nombre de cas de grippe aviaire, en élevage et dans la faune sauvage, est en forte augmentation en France. Le niveau de risque est désormais "élevé " sur l'ensemble du territoire et il l'est d'autant plus dans les couloirs de migration actuellement empruntés par les oiseaux sauvages, comme le littoral vendéen et les zones humides (Marais Poitevin et Marais Breton).

Suite à la découverte de plusieurs cadavres d’oiseaux sauvages sur le littoral et un étang des Landes Génusson, la Vendée été placée en vigilance (zone de contrôle temporaire) dès le 31 août par arrêté préfectoral. Ce qui n'a pas empêché l'épidémie de s'étendre : 12 foyers confirmés de grippe aviaire ont été détectés entre le 4 octobre et le 10 novembre chez des éleveurs professionnels, se trouvant sur les communes de Saint-Martin-des-Noyers, des Pineaux, de La Chaize-le-Vicomte, de Saint-Fulgent (3), de Saint-Hilaire-des-Loges, Moutiers-sur-Le-Lay, Foussais-Payré, Moreilles, La Chapelle-aux-Lys et Vairé.

Au total, ce sont plus de 193.000 volailles qui ont été touchées dans des élevages confinés. Précisément, il s'agit de 5 élevages de dindes (48 000), 6 élevages de canards (65 100) et 1 élevage de poules pondeuses (80 000). Les services de l’État rappellent qu'ils sont mobilisés aux côtés de ces éleveurs vendéens, qui seront indemnisés des pertes directes et indirectes liées à l’abattage des volailles, ainsi que des frais liés à la désinfection des locaux.

La préfecture de la Vendée informe aussi les particuliers, détenteurs d'oiseaux de basse-cour, de l'importance de protéger leur élevage. Les mesures à prendre sont les suivantes :

Confinement des volailles et des oiseaux ou mise en place de filets de protection

Surveillance quotidienne des animaux

Placer les points d’alimentation et d’abreuvement à l’abri (a minima les couvrir)

Aucune volaille (palmipède et gallinacée) ne doit entrer en contact direct avec des oiseaux sauvages et des volailles d'un élevage professionnel

Limiter l'accès aux personnes indispensables à son entretien

Ne jamais se rendre dans un autre élevage de volaille

Protéger et entreposer les réserves d’aliments et la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination

Nettoyer régulièrement les bâtiments et le matériel utilisé

Ne jamais utiliser d’eaux de surface (eaux de mare, de ruisseau, de pluie collectée) pour le nettoyage des installations

La préfecture de la Vendée rappelle enfin que le non-respect de ces mesures est une infraction passible d’une amende de 750 euros.