Grippe aviaire : 13 communes des Landes repassent en zone de surveillance

13 communes du sud ouest des Landes repassent en zone de surveillance pour la grippe aviaire. Ce sont les communes situées autour des premiers foyers détectés début décembre à Bénesse-Maremne, Saint-Geours-de-Maremne et Angresse. Mais cela ne signifie pas la fin du vide sanitaire.

Un arrêté de la préfecture des Landes signé ce mercredi indique que 13 communes de la zone dite "océane" passent de zone de protection à zone de surveillance. Il y a bientôt trois mois, ces communes avaient été placées en zone de protection, suite la découverte du premier foyer d'influenza aviaire à Bénesse-Maremne, puis ceux de Saint-Geours-de-Maremne et Angresse.

Cette décision a été prise après un travail important de nettoyage et de désinfection des élevages par les éleveurs, et les services de l'Etat, et une campagne de surveillance des derniers élevages.

Pas encore le retour des animaux

Le passage en zone de surveillance facilite le déplacement des animaux, Mais il n'est pas question à ce stade de remise en place d'animaux en production, explique la préfecture des Landes dans un communiqué, "de par la persistance des zones de surveillance, la période à risque et d'un niveau de risque influenza aviaire encore élevé sur le territoire". C'est le ministère de l'Agriculture, après avis de l'Anses, qui donnera son feu vert.

Mais, "au fur et à mesure des opérations de nettoyage et désinfection des élevages, d'autres communes actuellement en zone de protection passeront en zone de surveillance", conclut la préfecture.

Les 13 communes en zone de surveillance