Grippe aviaire : 14 foyers recensés dans le Gers, l'épidémie progresse

Les derniers chiffres de l'épisode d'influenza aviaire, plus communément appelé grippe aviaire qui sévit dans le Sud-Ouest peuvent rendre inquiets les éleveurs. On compte désormais 264 foyers de grippe aviaire en France, dont l'immense majorité dans la région. Plus d'un million de volailles ont été abattues par mesure sanitaire.

14 foyers dans le Gers

Après les Landes, le département le plus touché par la crise sanitaire, et de loin avec 224 foyers recensés, le Gers est le deuxième département le plus touché avec 14 foyers de contamination. C'est plus du double par rapport à ce qui était constaté en début de semaine par le ministère de l'Agriculture.

Pour endiguer cette nouvelle vague épidémique hautement pathogène, notamment chez les canards, les autorités sanitaires sont engagées dans une campagne d'abattage qui visent les volailles contaminées mais aussi, préventivement, celles situées dans un périmètre de 5 km autour des foyers.

Depuis mardi 12 janvier, le préfet du Gers peut également procéder à l'abattage préventif d'un élevage dans n'importe quelle commune du département si un risque est avéré. Tous les élevages de plus de 3200 volailles doivent de plus être confinées pour éviter une contamination au plein air.

Des abattages "tardifs"

De son côté, l'interprofessionnelle du foie gras, la Cifog, estime que les abattages ne vont pas assez vite "face à l'agressivité du virus". Dans un communiqué, l'interprofessionnelle demande plus de moyens sur le terrain pour limiter les contaminations. Elle demande également le confinement pour tous les élevages, quel que soit leur nombre.