Grippe Aviaire : passage en risque modéré

Le gouvernement a décidé de rabaisser le niveau de risque partout en France. En Mayenne, certains secteurs restent, cela dit, sous surveillance.

L'arrêté gouvernemental a été publié au Journal Officiel ce vendredi. Il indique que le niveau de risque de contagion par le virus H5N8 est ramené de "élevé" à "modéré". Une décision qui, peut-on lire, "prend en compte l'évolution favorable de la situation sanitaire observée dans la faune sauvage française et de l'absence de cas récents dans les zones en provenance des oiseaux migrateurs présents ou circulant sur le territoire national". Les derniers cas remontent à fin février selon le ministère de l'agriculture.

Certaines mesures de précaution, qui avaient été prises en fin d'année dernière, sont allégées. Chez nous, en Mayenne, le confinement des volailles dans les élevages commerciaux et dans les basses-cours privés n'est désormais plus obligatoire dans les zones dites "blanches". En revanche, il reste obligatoire dans les zones dites "bleues" qui sont, selon les termes de la Préfecture, à risque particulier prioritaire en raison notamment de la présence de zones humides où les migrateurs peuvent se reposer et ça concerne l'ouest, le centre-est et l'extrême sud-est du département. Le détail en cliquant ici.