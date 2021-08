Grippe aviaire : 1.600 canes kriaxera et rouen-landais finalement abattues à Bidache

Patrick Dagorret, éleveur, Florence Lataillade du couvoir de la Bidouze, et Panpi Sainte Marie et Julen Perez du syndicat ELB déplorent l'abattage de 1600 cannes Kriaxera et Landais-Rouen

Beaucoup d'émotion ce 03 août au matin pour les propriétaires du couvoir de la Bidouze à Bidache. La direction départementale de la protection des populations (DDPP) est intervenue pour abattre 1.600 canes kriaxera et rouen-landais. En janvier dernier, le couvoir avait été déclaré foyer d’influenza aviaire hautement pathogène, en conséquence tous les animaux auraient dû être abattus sur le moment.

Après la mobilisation du syndicat ELB, la préfecture avait signé avec eux et les éleveurs un protocole afin de préserver l'espèce locale menacée de disparition, car le couvoir de la Bidouze est le seul à la produire. Pour préserver la race, des œufs avaient été produits et exportés hors du Pays basque, dans des zones préservées du virus. Dans le protocole, une clause de revoyure avait été acté avec les autorités sanitaires, faute de quoi les animaux seraient abattus.

Et c'est finalement ce qui est arrivé ce mardi matin, la DDPP a fait abattre un par un les canes, quelques jours après leur dernière ponte. Le syndicat ELB a l'impression de s'être fait avoir. "Oui, on s'est fait avoir, on a en tout cas cédé, on a perdu cette bataille de sauver ces canes là" déplore Panpi Sainte Marie porte parole du syndicat ELB. "C'est une bataille tactique, on a perdu, on a fait deux pas en arrière, mais c'est pour mieux nous organiser parce qu'il y a l'autre bataille stratégique de long terme, de dénonciation de cette dérive industrielle de l'agriculture et de la promotion de l'agriculture paysanne".

Ils n'ont pas voulu empêcher cet abattage pour ne pas priver les éleveurs de leurs aides financières. "il y a les indemnisations qui sont en attente, il y a aussi les aides PAC, qui sont gérées par l'administration centrale. Donc ils ont moyen de faire pression sur ces paysans, et malheureusement de leur faire accepter l'inacceptable" poursuit Panpi Sainte Marie. Florence Lataillade, propriétaire du couvoir de la Bidouze est effondrée et ne comprend pas pourquoi ses canes sont abattues. "C'est injuste parce qu'aujourd'hui, on nous abat des animaux qui n'ont jamais été malades. On nous a déclaré foyer au mois de janvier, sauf que l'on n'a jamais eu de mortalité. On n'a jamais eu de signes cliniques. Pourquoi cet acharnement? Je ne sais pas pourquoi on tue des animaux qui ne sont pas malades, il y a un truc que je ne comprends pas".

Les services vétérinaires du département sont arrivés dans la matinée au couvoir de la Bidouze pour abattre les cannes de l'exploitation. © Radio France - Anthony Michel

Difficulté aussi pour les éleveurs qui s'approvisionnaient au couvoir de la Bidouze, ils savent qu'ils devront attendre environ un an afin de pouvoir remettre du kriaxera dans leurs exploitation, le temps qu'un nouveau cycle d'élevage de la race puisse naître à partir de la production réalisée à l'extérieur du Pays basque.

La France ne pouvait plus exporter de canards

De son côté la préfecture justifie la décision de faire abattre ses canes par deux raisons. La première, c'est l'avis de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) datant du mois de mai selon lequel la situation du couvoir "représente (...) un risque majeur pour tous les élevages qui reçoivent des animaux de cette exploitation". Deuxième raison invoquée, le maintien de ces cannes empêche à la France de retrouver son statut de "pays indemne de l'influenza aviaire" et de pouvoir exporter des canards.