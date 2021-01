Grippe aviaire : 170 foyers avérés dans les Landes

170 foyers d'influenza aviaire confirmés dans les Landes, contre 127 trois jours plus tôt. Malgré les abattages massifs, le virus continue de se propager. En déplacement dans le Gers, le ministre de l'Agriculture annonce la réquisition d'un abattoir pour aller plus vite dans les abattages.

170 foyers d'influenza aviaire dans les Landes, six officiellement recensés dans le Gers

Le virus de la grippe aviaire continue de faire rage dans les départements du sud-ouest, avec une cinquantaine de nouveaux foyers en quelques jours malgré un abattage massif de palmipèdes, a indiqué lundi le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie. Pour le seul département des Landes, 170 foyers d'influenza aviaire ont été confirmés (ils étaient 127 vendredi), contre six dans le Gers (quatre de plus que vendredi), a précisé Julien Denormandie lors d'un point presse à la préfecture du Gers où il a rencontré les professionnels de la filière ce lundi.

Cet épisode de grippe aviaire, qui a fait son apparition dans les Landes, est "peut-être plus contagieux que celui de 2016-2017 qui avait mis à plat la filière", a reconnu le ministre. A l'époque, l'influenza aviaire avait entraîné l'abattage de millions de canards et des arrêts prolongés de production. "J'ai décidé de réquisitionner un abattoir ici (dans le Gers) pour pouvoir mener à bien les opérations d'abattage", a-t-il annoncé. L'abattage de canards à grande échelle va se poursuivre et même s'accélérer cette semaine dans les Landes. Le ministre de l'agriculture a annoncé que les capacités d'abattage seraient portées, cette semaine, à 160.000 canards par jour, pour tenter d'éradiquer le virus de la grippe aviaire, qui se propage à une vitesse fulgurante.

Dans le Gers, département limitrophe des Landes, 50.000 palmipèdes ont déjà été abattus. "Et des abattages drastiques, massifs dans une zone de 5 km autour de chaque foyer identifié", auront également lieu dans "tous les départements touchés comme les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques", a-t-il assuré.

Investir dans la biosécurité

Il a réaffirmé son soutien aux éleveurs "dans la souffrance", en soulignant qu'une "indemnisation totale est prise en charge par l'Etat, avec des avances sur les indemnisations pour qu'elles puissent arriver rapidement". La souche H5N8, qui sévit aussi ailleurs en Europe, a été repérée pour la première fois dans un élevage en France début décembre. Sur l'aspect préventif, M. Denormandie a rappelé que les éleveurs pouvaient prétendre à des aides pour investir dans la biosécurité, selon le plan de relance. Répondant à des questions de journalistes, il a écarté l'option d'un vaccin, en partie parce que cela "empêcherait bon nombre d'éleveurs d'exporter leur production vers des pays n'autorisant pas l'importation de produits vaccinés".

Le ministre a également balayé un éventuel problème lié à la taille des élevages, assurant que "le problème n'est pas le modèle. Ce n'est pas lui qui créé le virus de l'influenza aviaire, il arrive par les oiseaux migrateurs, que vous ayez un petit ou un grand élevage".

Enfin, il a rappelé à plusieurs reprise que l'influenza aviaire n'était pas transmissible à l'homme : "Je le dis et le redis, continuons à manger du poulet, du canard, du foie gras et des oeufs, il n'y a absolument aucun risque."