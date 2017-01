Grippe aviaire : 19 communes des Landes de plus en zone d'abattage préventif

La zone d'abattage préventif des canards et des oies a été étendue en ce début de semaine à 187 communes dans tout le Sud-Ouest. Dans les Landes, 19 communes supplémentaires sont concernées, principalement en Chalosse.

Les services de la protection à la personne le reconnaissent sans ambages : le virus se déplace vers l'ouest du département. Hier, lundi 9 janvier, deux cas de contaminations supplémentaires ont été découverts à Miramont-Sensacq et à Saint-Agnet, soit plusieurs milliers de canards prêts à gaver pour le premier et plus de 20 000 volailles pour le second.

Ces zones faisaient partie de la zone déjà infestée, ce qui n'est pas le cas de Mant, où une forte suspicion pèse sur un élevage de plusieurs milliers de canards. Résultat : dans un arrêté publié ce matin, mardi 9 janvier, au Journal officiel, la liste des communes concernées par l'abattage préventif passe de 53 à 72 dans les Landes, soit 19 de plus.

► LIRE AUSSI | Grippe aviaire : l'abattage préventif des canards est étendu, 187 communes du sud-ouest concernées

Sont concernées : Hagetmau, Labastide-Chalosse, Poudenx, Momuy, Lacrabe, Peyre, Monségur, Bassercles, Argelos, Morganx, Monget, Mant, Castelner, mais aussi Philondenx, Buanes, Fargues, Sorbets, Mauriès et Vielle-Tursan. Le Sud de la Chalosse, jusqu'ici plutôt épargné par l'épizootie, est donc lui aussi rattrapé par le H5N8.

CARTE - Ci dessous, voici la carte interactive de la zone concernée par l'abattage préventif, selon l'arrêté du 9 janvier. Vous pouvez zoomer et dézoomer à l'aide des boutons + et -. En cliquant sur une commune, vous pouvez également afficher son nom et le département concerné.

Depuis le 5 janvier dernier, plus de 201 000 palmipèdes ont déjà été euthanasiés dans les Landes.

► LIRE AUSSI | "Comment on va vivre ? On ne sait pas"