Grippe aviaire : 19 communes du Pays Basque passent en zone réglementée après une suspicion détectée à Lichos

Les premières mesures de restrictions dues à la grippe aviaire vont s'appliquer dans 19 communes d'Amikuze et de Soule. Aucun cas de grippe avéré n'a été détecté pour le moment, mais la préfecture parle de "suspicion clinique" à la limite du Pays Basque

Le virus H5N8 de l'influenza aviaire est désormais aux portes du Pays Basque. Dans un communiqué publié le 7 décembre en fin d'après-midi, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques annonce avoir détecté deux foyers à Baigts-de-Béarn et Navarrenx, mais aussi trois "suspicions cliniques" à Garlin et Lichos. Cette dernière commune fait partie de la Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB). Dans les communes qui passent en zone réglementée, il est interdit de transporter des volailles, mais il faut aussi confiner les animaux, et le rassemblement de volailles sur les marchés est interdit.

Alors que 2.000 canards ont déjà été abattus dans le département, à Baigts de Béarn, le syndicat ELB-Confédération Paysanne a annoncé qu'il refusait les abattages systématiques de volailles saines. Les éleveurs basques se sont aussi joints à une manifestation du MODEF le 26 décembre à Mont-de-Marsan pour dénoncer ces mesures.

Les communes concernées en Pays Basque

Au total, 19 communes basques sont désormais en zone réglementée, dont onze en Soule, autour de Mauléon :

Ainharp

Arrast-Larrebieu

Barcus

Berrogain

Charritte-de-Bas

Chéraute

Espès-Undurein

L'Hôpital-St Blaise

Larribar-Sorhapuru

Mauléon

Moncayolle

Et huit autres communes en Amikuze, à proximité de St Palais :

Arbérats

Arbouet

Aroue

Domezain

Etcharry

Lohitzun-Oyhercq