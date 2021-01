Grippe aviaire : 220 foyers déclarés et 40 suspicions par jour dans les Landes

C'était une promesse du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, lors de sa visite dans les Landes vendredi dernier : "Dès la semaine prochaine les premiers acomptes vont d'ores et déjà être versés", portant "sur la valeur marchande des canards". Selon la FDSEA, syndicat agricole majoritaire dans le département, qui a rencontré les services de la préfecture ce mardi pour faire un point de situation : "104 dossiers sont en cours de paiement."

Sur le terrain, les abattages se poursuivent et doivent s'intensifier cette semaine avec la réquisition de cinq abattoirs, dont deux dans les Landes à Gibret et Montaut, un autre dans le Gers à Castelnau-d'Auzan, à Came dans les Pyrénées-Atlantiques, et à Maubourguet dans les Hautes-Pyrénées, pour doubler la capacité d'abattage et ainsi passer d'environ 80.000 palmipèdes par jour à 160.000 palmipèdes jour.

Le virus H5N8, lui, continue de se propager. Ce mardi 220 foyers sont identifiés, et 40 nouvelles suspicions par jour, selon la FDSEA des Landes qui indique qu'il reste au moins 1,4 million de volailles à abattre.

Nouvelle extension des zones d'abattage préventif

Le périmètre dans lequel les préfets peuvent ordonner un abattage préventif de volailles autour de foyers confirmés de grippe aviaire a été élargi et concerne désormais cinq départements, selon un décret paru ce mardi au Journal officiel. Selon cet arrêté, en date du 11 janvier, "peuvent être ordonnés par le préfet des abattages préventifs de volailles dans l'ensemble des communes des départements suivants : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées". Et dans le département du Lot-et-Garonne, ces abattages préventifs peuvent être ordonnés dans 11 communes, est-il précisé.

Depuis la découverte d'un premier foyer dans un élevage des Landes début décembre, "plus de 700.000" volailles, principalement des canards, ont été abattues, "dont une grande majorité à titre préventif", selon le ministre.

Il ne faut pas reproduire les erreurs des dernières crises - Hervé Dupouy, président de la section palmipèdes de la FDSEA

La FDSEA des Landes dénonce une prise en charge trop lente des foyers contaminés. Selon le syndicat, le temps d'attente est trop long entre l'instant où les canards sont retrouvés morts et le moment où ils sont retirés des élevages. "Cela peut prendre parfois jusqu'à 10 jours", explique Hervé Dupouy, président de la section palmipèdes. La FDSEA dénonce des "manques de moyen" et demande aux services vétérinaires de procéder au plus vite au nettoyage des élevages contaminés, afin de pouvoir relancer plus rapidement l'activité des éleveurs. "Il ne faut pas reproduire les erreurs des dernières crises", confie Hervé Dupouy.

Des mesures de biosécurité suffisantes ?

L'inflation des foyers soulève des critiques sur la célérité de la réponse des autorités sanitaires, et interroge sur l'efficacité des investissements réalisés par la filière foie gras depuis les épisodes d'influenza aviaire endurés lors hivers 2015-16 et 2016-17, qui avaient entraîné l'abattage de millions de canards et des arrêts prolongés de production. "Dans le retour d'expérience, il va falloir qu'on ait un véritable discours de vérité" au sujet des dérogations ayant permis de maintenir des canards en plein air malgré le risque de contamination via les oiseaux migrateurs, a avancé le ministre, appelant à appliquer "pleinement" les procédures de biosécurité.

"Non, ça n'est pas la fin du plein air", a-t-il dans le même temps assuré, plaidant pour une "approche pragmatique" quand la menace liée à l'influenza aviaire est "avérée". "Le plein-air devient le bouc émissaire", dénonçaient vendredi dans un communiqué les syndicats agricoles Confédération paysanne et Modef. Ils pointent de leur côté "l'industrialisation des filières volailles" et notamment la "segmentation de la production" sur différents sites (fermes de reproduction, couvoirs, élevage avant gavage, élevage dédié au gavage...) "générant des flux incessants d'animaux vivants".

"On investit mais il y a encore des failles, même en étant au plus près des règles"

Invité lundi matin de nos confrères de France Bleu Occitanie, le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie expliquait que "le vaccin n'est pas quelque chose d'évident", pour des raisons d'exportation des produits ensuite. Le ministre considérait qu'il fallait plutôt investir dans des mesures de biosécurité. Mais pour certains agriculteurs, comme Sébastien Laporte, membre des Jeunes Agriculteurs, difficile d'investir encore plus : "J'ai déjà investi au total 250 000 euros, de ma poche" depuis son installation en 2016. En 2017, ses 8000 canards ont été euthanasiés sur place.

Cet été, il a agrandi son espace couvert pour protéger ses volailles, mais cela n'a pas empêché le virus d'entrer cette année : "On se remet en cause, on investit, mais il y a encore des failles, même en étant au plus près des règles." Pour cet éleveur, il sera impossible de dépenser encore de l'argent pour investir dans les mesures de biosécurité. "Cela deviendra compliqué vis à vis des banques et la rentabilité. Il faudrait que l'Etat et la région l'intègrent sur le plan de relance."