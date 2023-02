Grippe aviaire : 24 nouvelles communes drômoises concernées par des contrôles des basses-cours

C'est le 6 février dernier qu'une nouvelle mouette a été découverte à Sablons à la frontière entre Isère et Drôme. Les résultats des analyses viennent d'arriver et l'oiseau était bel et bien atteint par le virus très contagieux de la grippe aviaire. La préfecture de la Drôme met donc en place une nouvelle zone de contrôles temporaires sur 24 communes situées dans un rayon de 5 km autour des lieux de la découverte.

ⓘ Publicité

Dans ces communes des visites vétérinaires seront plus fréquentes dans les élevages mais aussi chez les particuliers qui détiennent des oiseaux. Il est aussi recommandé un renforcement des mesures de biosécurité, à savoir une mise sous filet des animaux, les nourrir à l'abri et se nettoyer les mains avant de s'approcher des volailles. L'objectif est d'éviter que les animaux domestiques soient en contact avec la faune sauvage chez qui le virus circule activement.

Depuis le 31 janvier dernier, et la confirmation de la présence du virus sur deux mouettes tombées à Soyons (Ardèche) et Bourg-lès-Valence ( Drôme) , déjà 135 communes de Drôme et d'Ardèche étaient concernées par ces contrôles. Cette fois c'est donc le secteur du nord-Drôme qui est concerné.

Les nouvelles communes en zone de contrôle temporaires

- ALBON

- ANDANCETTE

- ANNEYRON

- BEAUSEMBLANT

- CHATEAUNEUF-DE-GALAURE

- CLAVEYSON

- EPINOUZE

- FAY-LE-CLOS

- HAUTERIVES

- LAPEYROUSE-MORNAY

- LAVEYRON

- LENS-LESTANG

- MANTHES

- MORAS-EN-VALLOIRE

- LA MOTTE-DE-GALAURE

- MUREILS

- PONSAS

- SAINT-AVIT

- SAINT-BARTHELEMY-DE-VALS

- SAINT-MARTIN-D'AOUT

- SAINT-RAMBERT-D'ALBON

- SAINT-SORLIN-EN-VALLOIRE

- SAINT-UZE

- SAINT-VALLIER

- SERVES-SUR-RHONE