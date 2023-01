Grippe aviaire : 4,6 millions de volailles abattues depuis août

La grippe aviaire continue de progresser en France, avec plus d'un million de volailles euthanasiées en un mois, portant le bilan à 4,6 millions depuis l'été, a appris l'AFP mardi auprès du ministère de l'Agriculture ce mardi. Le précédent bilan de cette épizootie faisait état, au 22 décembre, de l'abattage de 1,3 million de volailles.

L'épidémie est particulièrement virulente dans la région Pays de la Loire. Elle touche également le Sud Ouest de la France et notamment les Landes où elle a été repérée le week-end des 21 et 22 janvier. Un élevage du sud du département est infecté et l'abattage préventif de milliers de canards a été aussitôt programmé.

En déplacement en Vendée fin décembre , le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau avait affiché son intention de lancer une opération de vaccination des volailles à l'automne 2023.