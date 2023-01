Grippe aviaire : 45 communes en "zone de contrôle" au nord du département

Des mesures particulières de surveillance et de prévention dans les élevages de volailles sont mises en place depuis le 18 janvier dans quarante-cinq communes iséroises, après la découverte d'un nouveau cas d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) sur un oiseau sauvage. En l'occurrence il s'agit d'une mouette retrouvée morte le 17 janvier à Loire-sur-Rhône, dans le département du Rhône.

La liste des communes concernées

Pour tenter d'éviter toute propagation les préfets du Rhône, de l'Ain et de l'Isère ont décidé de la mise en place d'une "zone de contrôle temporaire" (ZCT) dans un rayon de 20km autour du lieu de découverte de la mouette. Un périmètre qui, donc, englobe 45 communes du département : Assieu, Auberives-sur-Varèze, Beauvoir-de-Marc, Chalon, Chasse-sur-Rhône, Cheyssieu, Chonas-l'Emballan, Chuzelles, Clonas-sur-Varèze, Cour-et-Buis, Diemoz, Estrablin, Eyzin-Pinet, Heyrieux, Jardin, La-Chapelle-de-Surieu, Le Péage-de-Roussillon, Les Côtes-d'Arey, Les Roches-de-Condrieu, Luzinay, Meyssiez, Moidieu-Détourbe, Monsteroux-Milieu, Montseveroux, Oytier-Saint-Oblas, Pont-Evêque, Reventin-Vaugris, Roussillon, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Georges-d'Espéranche, Saint-Just-Chaleyssin, Saint-Maurice-l'Exil, Saint-Prim, Saint-Romain-de-Surieu, Saint-Sorlin-de-Vienne, Savas-Mépin, Septème, Serpaize, Seyssuel, Valencin, Vernioz, Vienne, Ville-sous-Anjou et Villette-de-Vienne. Onze de ces communes, étaient déjà concernées par une "zone de contrôle" depuis le 10 janvier et la découverte de mouettes positives à Lyon et Saint-Genis-Laval.

Les mesures en place

Selon le communiqué de la préfecture de l'Isère la "ZCT pourra être levée après un délai d’au moins 21 jours si aucun signe évocateur d’influenza aviaire n’est décelé dans les exploitations et si aucun nouveau cas n’est survenu dans la faune sauvage libre. Dans le cas contraire, elle sera maintenue jusqu’à stabilisation de la situation". En attendant les volailles doivent, dans ce périmètre, être mises à l'abri, les contacts avec elles doivent être limités et des mesures de contrôles spécifiques peuvent intervenir par prélèvement. Pour le grand public il faut "éviter de fréquenter les zones humides (bords des étangs, des mares et des rivières) où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés". Dans un contexte où tout le territoire français est en alerte il est également rappelé que "les mortalités anormales d’oiseaux d’élevage, ou les signes cliniques anormaux, sont à déclarer sans délai au vétérinaire de l’élevage et/ou aux services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations de l’Isère".