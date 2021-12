Grippe aviaire: 54 communes landaises en zone de contrôle temporaire suite à une suspicion dans le Gers

Des analyses sont en cours après une suspicion d'infection d'influenza aviaire autour d'Eugénie-les-bains et Montgaillard. Dans l’attente des résultats des analyses, ce mercredi 15 décembre, la préfète des Landes a mis en place une zone de contrôle temporaire. 54 communes sont concernées.

Tout part d'une suspicion de grippe aviaire dans un élevage du Gers, à Manciet (entre Nogaro et Eauze). Les autorités sanitaires ont fait un lien entre cette suspicion gersoise et deux exploitations landaises à Eugénie-les-Bains et Montgaillard.

Des analyses sont en cours. En attendant les résultats, la préfecture des Landes a décidé, dans un arrêté daté du 15 décembre 2021, de délimiter une zone de contrôle temporaire. 54 communes landaises dont Eugénie-les-bains et Montgaillard sont donc mises sous surveillance.

54 communes sous surveillance dans les Landes

Dans cette zone de contrôle temporaire, tous les mouvements de volailles ou oiseaux captifs sont désormais interdits. Le transport et l'épandage du fumier et du lisier provenant de volailles ou gibier à plume est également interdit. La préfecture des Landes entend ainsi contrer une éventuelle propagation de l’influenza aviaire suite à ce cas suspect dans le Gers.

Liste des communes landaises en zone de contrôle temporaire © Radio France - Stéphanie Hildenbrandt

Ce n’est pas la première fois qu’il y a des suspicions de grippe aviaire dans le Sud-Ouest. Il y avait eu deux cas en octobre, à Estibeaux dans les Landes et Cazaubon dans le Gers. Plus récemment, début décembre, c'était dans un élevage de Sort-en-Chalosse. A chaque fois les analyses avaient permis de déterminer qu’il ne s’agissait pas du virus de l'influenza aviaire.

Depuis le 5 novembre, le risque relatif à la grippe aviaire est passé à un niveau "élevé" sur l'ensemble de la France métropolitaine. Pour éviter toute contamination, toutes les volailles françaises sont confinées.