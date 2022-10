Grippe aviaire : 65 communes du Gard concernées par des mises à l'abri préventives

La situation sanitaire au regard de l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) s'est dégradée ces dernières semaines. Le nombre de cas d’influenza aviaire en élevage et dans la faune sauvage est en forte augmentation en France métropolitaine. À l’approche de l'automne, période à risque du fait de la baisse des températures et du début des migrations d’oiseaux, le niveau de risque vient d’être relevé de "négligeable" à "modéré" sur l'ensemble du territoire national et les mesures de prévention renforcées. Cela a pour conséquences :

la mise à l’abri des volailles dans les zones à risque particulier (zones humides et/ou couloirs de migration des oiseaux sauvages) ; 65 communes sont concernées dans le Gard (couloir rhodanien et Camargue) . La mise à l’abri est réalisée par enfermement des animaux dans des bâtiments ou protection par filets ; des parcours extérieurs réduits peuvent être autorisés dans certaines conditions pour les élevages à finalité commerciale.

Il est rappelé que la consommation de viande, foie gras et œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire à base de volailles – ne présente aucun risque pour l’Homme.

Liste complète des communes situées en zone à risque particulier vis-à-vis de l’Influenza aviaire, dans le Gard

Aigues-Mortes, Aigues-Vives, Aimargues, Les Angles, Aramon, Aubord, Bagnols-sur-Cèze, Beaucaire, Beauvoisin, Bellegarde, Bernis, Bouillargues, Le Cailar, Caissargues, Carsan, Chusclan, Codognan, Codolet, Comps, Connaux, Domazan, Fourques, Gallargues-le-Montueux, Garons, Générac, Le Grau-du-Roi, Jonquières-Saint-Vincent, Laudun, Lirac, Manduel, Milhaud, Montfaucon, Montfrin, Mus, Nîmes, Orsan, Pont-Saint-Esprit, Pujaut, Redessan, Rochefort-du-Gard, Roquemaure, Saint-Alexandre, Saint-Etienne-des-Sorts, Saint-Genies-de-Comolas, Saint-Gervais, Saint-Gilles, Saint-Laurent d'Aigouze, Saint-Laurent-des-Arbres, Saint-Nazaire, Saint-Paulet-de-Caisson, Saint-Victor-La-Coste, Sauveterre, Saze, Tavel, Theziers, Tresques, Uchaud, Vallabrègues, Vauvert, Vénéjan, Vergèze, Vestric-et-Candiac, Villeneuve-les-Avignon, Saint-Paul-les-Fonts, et Rodilhan.

Pas de répit pour les éleveurs de volailles: les ravages de la grippe aviaire dans la faune sauvage font peser une lourde menace sur des exploitations qui n'ont pas eu le temps de digérer l'épisode précédent. "Tout le monde est en alerte maximale", a déclaré Yves-Marie Beaudet, président de l'interprofession de l'oeuf (CNPO), mercredi lors d'une conférence de presse. Les professionnels de la volaille sont encore sonnés par l'épisode d'influenza aviaire hautement pathogène (couramment appelée grippe aviaire) de l'hiver et du printemps dernier. D'ampleur inédite, il a conduit à l'abattage en France de 21 millions d'animaux (canards, poules pondeuses, dindes...) jusque dans des zones auparavant préservées comme la Vendée. La reprise est difficile, faute de poussins et de canetons en nombre suffisant pour remplir les élevages. L'Etat prévoit de débourser près d'un milliard d'euros pour indemniser les éleveurs ainsi que les industriels qui manquent de viande et d'œufs pour faire tourner leurs usines.