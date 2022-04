Grippe aviaire : 8 000 volailles abattues à la ferme des châtaigniers à Catenay, près de Rouen

A la ferme des châtaigniers à Catenay, les bruits des appareils de décontamination ont remplacé le piaillement des volailles.

On était dans une exploitation qui vivait ; on rentre dans une exploitation morte"

Le cauchemar de Samuel Molard a débuté le 28 mars dernier. En se rendant au poulailler, il découvre 30 poules mortes. Le lendemain, il y en a 150 de plus et 800 le mercredi. Jeudi 31 mars, le verdict tombe, c'est la grippe aviaire qui décime le cheptel. Au total, 2000 volailles sont mortes et 6000 autres euthanasiées par les services vétérinaires.

D'abord un choc psychologique

Tout s'enchaine très vite. Une première opération de décontamination, puis une deuxième avant le nettoyage de tous les poulaillers et toutes les volières et une troisième décontamination. Ensuite, il faudra attendre 42 jours pour réintroduire des poussins sous le contrôle des services vétérinaires. Une attente et des pertes colossales pour l'exploitation mais le plus dur pour Samuel Molard, sa femme et ses deux fils qui travaillent avec lui, c'est la perte des animaux : "on aime nos animaux, leur bruit, leur vie et là c'est la mort partout". Le coup est rude pour l'exploitant qui n'avait jamais eu à faire face à la grippe aviaire en 44 ans d'installation mais il peut compter sur des soutiens énormes. "Vous pouvez pas savoir le bon qu'ça nous fait. Il y a une grosse solidarité paysanne, les gens passent me voir, me proposent un coup de main et même parfois de l'argent", s'émeut Samuel. L'agriculteur est également très surpris du soutien de la clientèle "J'ai reçu au moins 150 messages, je ne sais pas si je vais savoir répondre". Pour cette clientèle, Samuel Molard a créé une nouvelle entrée à sa ferme pour rouvrir la boutique de vente directe car les produits, hors volailles, ne peuvent pas être contaminés par la maladie qui ne touche pas l'homme.

Une sécurité renforcée

Désormais, il va falloir patienter au moins jusqu'à la fin mai pour redémarrer un élevage de volaille et l'agriculteur s'interroge sur les mesures de sécurité à mettre en place. Depuis l'alerte à la grippe aviaire, ses bêtes étaient confinées conformément à la règlementation mais l'exploitation est cernée par les oiseaux sauvages : pigeons, canards et corbeaux par centaines. Il envisage la mise en place de sas sanitaires avec pédiluves de décontamination pour éliminer toute déjection d'oiseaux sauvages.