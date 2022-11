Grippe Aviaire : 8 communes du nord de la Charente-Maritime placées sous protection renforcée

les volailles et les oiseaux doivent être mis à l'abri, et les contacts avec l'extérieur réduits au maximum.

La grippe aviaire menace le nord de la Charente-Maritime. Alors qu'un foyer de grippe aviaire a été récemment détecté en Vendée, à proximité de Marans (Charente-Maritime), la préfecture de Charente-Maritime prend, dans un arrêté préfectoral publié ce mercredi 2 novembre, des mesures de protections supplémentaires.

Périmètre réglementé autour de huit communes

Les mesures s'appliquent aux huit communes situées autour de la Rochelle : Andilly, Charron, Esnandes, Marans, Marsilly, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Ouen-d'Aunis et Villedoux. Dans ce périmètre, les volailles et les oiseaux doivent être mis à l'abri, et les contacts avec l'extérieur réduits au maximum.

L'accès aux exploitations est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Les responsables d'exploitation ont également l'obligation de se déclarer auprès des services de la préfecture.