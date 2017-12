Grippe aviaire : 9.000 dindes abattues dans un élevage du Maine-et-Loire

La préfecture de Maine-et-Loire confirme, ce lundi, la présence d'un virus influenza faiblement pathogène de type H5N3, dans un élevage à La Renaudière, dans les Mauges (49). Cela entraîne l'abattage de 9.000 dindes adultes.

La suspicion de grippe aviaire avait été détectée jeudi 7 décembre dans un élevage de volailles de La Renaudière, elle est confirmée ce lundi par la préfecture de Maine-et-Loire suite à des analyses. Il s'agit d'un virus influenza faiblement pathogène de type H5N3. En conséquence, "les 9.000 dindes adultes de l'élevage seront abattues sur site et équarries dans les meilleurs délais. Ces mesures seront prises en charge par l'État", annonce la préfecture.

Des mesures strictes mises en place autour de cet élevage

Depuis jeudi dernier, toute entrée et sortie de matériel et d'animaux est interdite et une zone de surveillance est mise en place dans un rayon de un kilomètre autour de l'exploitation. Une enquête épidémiologique est en cours pour cibler les mesures de surveillance. Ces mesures pourront être levées 21 jours après la désinfection de l'élevage.