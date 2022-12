Grippe aviaire : alors que l'épidémie s'accélère, les mesures renforcées en Vendée et Deux-Sèvres

Le ministère de l'Agriculture renforce les mesures de lutte contre la grippe aviaire, en raison de l'accélération de l'épidémie depuis dix jours, et parce que nous sommes en plein pic de la période de migration. Des mesures mises en place à partir de lundi 5 décembre. Elles concernent majoritairement la Vendée (et plus largement les Pays de la Loire) et les Deux-Sèvres. En effet, la Vendée et les Deux-Sèvres sont les deux départements les plus touchés par la grippe aviaire, avec 37 élevages sur les 91 recensés au total dans le pays.

Deux nouvelles zones tampon autour des foyers de grippe aviaire

Il y avait déjà des mesures de dépeuplement au cœur des foyers et à proximité immédiate. Désormais, deux nouvelles zones tampons sont établies au-delà.

Entre 10 et 20 km autour des foyers, il s'agit d'abattre tous les canards et les dindes qui pourront déjà être commercialisés afin de dé-densifier au maximum ces zones à risque.

De 20 à 50 km autour des foyers, l'objectif est de dé-densifier à moyen terme. Pour cela, on interdit la mise en place de nouveaux canards et de dindes. et le vide sanitaire pour les poulets et les poules pondeuses est allongé à trois semaines (contre une semaine actuellement).

Des indemnisations pour les éleveurs

"Des dispositifs d’indemnisation seront déployés pour tenir compte de l’impact de ces mesures sur le fonctionnement des filières volailles", précise le ministère de l'Agriculture dans un communiqué, ajoutant que ces indemnisations seront réduites en cas de non-respect des règles.

Mi-octobre, des mesures de protection spécifiques avaient déjà été prises dans les Pays de la Loire et en Bretagne, avec notamment des abattages préventifs autour des foyers de grippe aviaire. Près d'1,3 millions de volailles ont été abattues en France depuis le 1er août en raison de l'épidémie.