Grippe aviaire : campagne de vaccination inédite en France, 64 millions de canards ciblés

C'est un fléau qui a plongé les éleveurs de volailles français dans une crise chronique . Élevages touchés ou compris dans le périmètre de sécurité sanitaire, des millions de volailles ont été abattues ces dernières années. Ces derniers mois, la maladie s'est même manifestée aux beaux jours , alors que l'influenza aviaire était jusqu'ici réservée à l'automne, propagée par les oiseaux migrateurs. Voilà pourquoi la campagne de vaccination qui commence ce lundi est tant attendue. Comment doit-elle se dérouler ? Quels sont les élevages concernés ? Qu'en disent les éleveurs ? France Bleu fait le point à la veille de cette campagne unique en Europe au cours de laquelle plus de soixante millions de canards doivent être vaccinés.

ⓘ Publicité

Comment se déroule la campagne de vaccination ?

Le ministre de l'Agriculture est attendu dans un élevage des Landes et dans le Gers pour les premières injections ce lundi matin. Le programme concerne les exploitations de plus de 250 canards de France métropolitaine (hors Corse), qu'ils soient élevés pour le foie gras, le magret et le confit (canards mulards) ou pour être vendus sous forme de filet ou d'aiguillettes (canards de Barbarie principalement en France). Seuls les canetons récemment arrivés dans les élevages seront vaccinés.

Qui se charge des injections ?

L'injection se fait en deux doses, au 10e, puis 28e jour de vie du palmipède. L'immunité est censée être complète après la deuxième dose. Des vétérinaires superviseront les opérations, mais l'injection en elle-même est l'affaire de l'éleveur, de ses éventuels salariés et de techniciens de sociétés prestataires de service. Le laboratoire allemand Boehringer Ingelheim doit assurer une première commande de 80 millions de vaccins (Paris doit lancer un autre appel d'offres pour la suite de la campagne). Le produit de Boehringer Ingelheim se conserve au réfrigérateur.

Combien coûte le vaccin ?

Le coût de cette campagne est estimé à près de 100 millions d'euros pour 2023-24. L'État prend en charge 85% de la facture et les filières de production, 15%. Par comparaison, la crise de 2021-22 avait coûté au moins 650 millions d'euros aux finances publiques, notamment pour indemniser les éleveurs dont les animaux ont été euthanasiés. La somme n'est pas connue pour 2022-23. Les éleveurs n'ayant pas vacciné leurs canards ne seront pas indemnisés en cas d'abattage sanitaire.

Qu'en pensent les éleveurs ?

Oui, le vaccin est très attendu parce qu'il pourrait soulager les éleveurs confrontés depuis plusieurs années à cette crise. Mais le vaccin n'est pas la panacée, avait confié Marie-Pierre Pé, directrice générale du Cifog (organisation interprofessionnelle du foie gras) interrogée au printemps sur France Bleu Périgord . "La règle numéro 1, c'est quand même la biosécurité, le respect des mesures qui nous sont demandées pour protéger les animaux, peut-être aussi diminuer la présence d'animaux simultanément au même endroit dans les périodes à risque. C'est un outil complémentaire à tout l'arsenal en place aujourd'hui". La réaction des consommateurs reste aussi la grande inconnue de l'opération.

loading