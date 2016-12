Grippe aviaire : encore des nouveaux cas dans les Landes

La Préfecture des Landes annonce ce jeudi la présence de plusieurs nouveaux cas d'influenza aviaire, notamment à Saint-Agnet et Bourdalat. Viennent s'y ajouter plusieurs cas sérieux de suspicion .

Au 29 décembre 2016, il y a probablement 16 foyers d'influenza aviaire dans les Landes : dix foyers H5N8 hautement pathogènes ont été recensés et confirmés dans le département des Landes, dans les communes d’Eugénie-les-Bains, Lussagnet, Cazères-sur-l’Adour, Bourdalat, Saint-Agnet et Duhort-Bachen. Il s'agit de sept cas supplémentaires officialisés par rapport au week-end dernier.

La préfecture des Landes précise par communiqué qu'il convient d’y ajouter, dans des communes voisines, six foyers faiblement pathogènes et six suspicions (dont 5 avec une mortalité forte). L'influenza continue donc de progresser dans les Landes, même si elle reste pour l'instant cantonnée au même secteur sud-est proche du Gers et des Pyrénées Atlantiques.

Une basse-cour de poules touchée pour la première fois

Si ce sont principalement des canards prêts à gaver ou en gavage qui sont touchés aujourd’hui, il faut noter qu’une basse-cour de 15 poules chez un particulier est aussi concernée à Duhort-Bachen. Toutes les poules ont été euthanasiées après analyses. Le préfet rappelle que toutes les basses-cours du département doivent être confinées et que les propriétaires doivent y appliquer des mesures de biosécurité strictes.

Dans 55 communes des Landes, des zones de protection et de surveillance sont mises en place par un arrêté préfectoral du 28 décembre 2016. La chasse au gibier à plume est dès à présent interdite dans l’ensemble de ces 55 communes.

• une zone de protection de 3 km de rayon minimum autour des élevages infectés est assurée. Les élevages infectés sont abattus (Bahus-Soubiran, Cazères-sur-L'Adour, Classun, Duhort-Bachen, Eugénie-Les -Bains, Hontanx, Latrille, Le Vignau, Lussagnet, Miramont-Sensacq, Montegut, Perquie, Renung, Saint-Agnet, Saint-Loubouer, Sarron).

• une zone de surveillance de 10 km de rayon autour de ces élevages infectés est assurée. Cela signifie par exemple la visite systématique de vétérinaire ou des restrictions d’accès aux exploitations (Aire-sur l'Adour, Arboucave, Arthez d'Armagnac, Aubagnan, Bats, Bordères-et-Lamensans, Buanes, Castandet, Castelnau-Tursan, Clèdes, Coudures, Fargues, Geaune, Grenade-sur-l'Adour, Labastide d'Armagnac, Lacajunte, Lagrange, Larrivière, Lauret, Le Frêche, Mauries, Maurrin, Mauvezin d'Armagnac, Montgaillard, Montsoué, Parleboscq, Payros-Cazautets, Pecorade, Pimbo, Pujo-le_Plan, Puyol-Cazalet, Saint-Gein, Samadet, Sarraziet, Sorbets, Urgons, Vielle-Tursan, Villeneuve de Marsan).

Dans ces zones : il est interdiction de sortir les volailles des exploitations. Des dérogations peuvent être accordées pour des sorties sécurisées vers les abattoirs.

Le préfet rappelle "l'impérieuse nécessité de respecter très strictement les mesures réglementaires de protection sanitaire applicable sur l'ensemble du département. La souche virale H5N8 est extrêmement virulente, tant par la mortalité importante qu'elle cause, notamment parmi les canards, que par la rapidité de sa diffusion".

Par ailleurs, de nouvelles mesures de lutte contre cette épizootie sont à l’étude au niveau national et seront présentées, par le préfet, la semaine prochaine. Certains éleveurs contactés par France Bleu Gascogne sont déjà inquiets de voir apparaître de nouvelles mesures d'abattages des palmipèdes. Malgré les énormes efforts fournis par les éleveurs, le virus de l'influenza aviaire a donc de nouveau fait son apparition ces dernières semaines dans les Landes et dans d'autres départements, comme en Béarn, dans les Pyrénées-Atlantiques.

►►►Rappel des mesures de protection sanitaires

S'agissant des volailles et oiseaux captifs, leur propriétaire ou détenteur doit :

procéder à la claustration de ces animaux ou, par des filets , à leur protection de tout contact avec des oiseaux sauvages ;

ou, par , à leur protection de tout contact avec des oiseaux sauvages ; réduire les parcours en supprimant le contact et la proximité immédiate des points d'eau naturels ;

; surveiller quotidiennement les oiseaux et, le cas échéant, signaler sans délai à un vétérinaire tout comportement anormal ou tout signe de maladie de ces derniers.

Demeurent interdits dans l'ensemble du département :

les rassemblements d'oiseaux,

le transport et le lâcher de gibier à plumes,

le transport des appelants pour le gibier d'eau

Il est également rappelé que l'ensemble de la population doit éviter de fréquenter les zones où stationnent les oiseaux sauvages, y compris en leur absence, du fait de la possible présence de virus dans les fientes et les sols souillés. Toute découverte d'un cadavre d'oiseau sauvage doit être signalée sans délai aux autorités (ONCFS, DDCSPP, Mairies, Gendarmerie) ou à un vétérinaire, qui seront seuls chargés du transport éventuel et de la destruction des cadavres.