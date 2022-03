Grippe aviaire en Ille-et-Vilaine : cet éleveur fait face à l'interdiction d'abattre ses cailles

Ce lundi, un quatrième foyer de grippe aviaire s'est déclaré en Bretagne en seulement deux semaines. Après Ambon (Morbihan), Essé et Guipry-Messac (Ille-et-Vilaine), à Peillac (Morbihan), 27.000 canards ont été abattus. La contamination ne concernait qu'un seul bâtiment, dans lequel des canetons étaient arrivés la semaine précédente, mais toutes les bêtes ont été gazées. A chaque foyer de contamination, la même procédure s'applique : une zone de protection dans un rayon de trois kilomètres, et une zone de surveillance dans les dix kilomètres autour du foyer de contamination.

Quel est concrètement le protocole mis en place ?

Autour d'Essé, où le premier foyer d'Ille-et-Vilaine a été identifié le 19 mars, entre 60.000 et 80.000 volailles sont abattues cette semaine, ce qui correspond aux exploitations situées dans la zone de protection. S'ils ne sont pas concernés par les abattages préventifs, les éleveurs dans la zone de surveillance sont contraints à suivre un protocole.

Des pulvérisateurs de désinfectant ont été placés à chaque accès, notamment pour les chauffeurs. © Radio France - Maxime Glorieux

Aux "cailles de Chanteloup", les camions arrivant dans l'exploitation doivent désinfecter leurs roues. "On trempe ses pieds dans un pédiluve et on revêt un vêtement spécifique, à usage unique quand on est visiteur. Sinon, nos blouses sont changées chaque jour", explique le co-propriétaire Christophe Primault. Le protocole a été établi par la préfecture, mais "ils ont beaucoup de travail et c'est compliqué de les joindre, comme notre vétérinaire. En plus de ça, il y a de la fatigue parce que ça dure depuis deux ans avec le Covid."

L'éleveur n'a pas le droit de sortir ses cailles pour les abattre dans l'abattoir installé sur l'exploitation. A un kilomètre de l'exploitation, il dispose d'un autre entrepôt où 20.000 cailles sont prêtes pour l'abattage. Mais le transport est interdit. "Pour combattre la grippe aviaire, il faut avoir un poulailler vide. Alors, effectivement, il y a l'acheminement mais on a présenté le protocole pour sécuriser ce déplacement d'un kilomètre, seulement cinq minutes !"

Interdit d'agrandir son élevage, il doit euthanasier 40.000 cailles après leur éclosion

Christophe Primault pointe un "gâchis financier" : ces volailles ne pourront pas être vendues et, si elles sont un jour contaminées, il devra être indemnisé. En attendant, les cailles grandissent et consomment une nourriture de plus en plus chère depuis le début de la guerre en Ukraine. "Les nuits sont très, très courtes", glisse l'éleveur brétilien, des larmes dans la voix.

Les roues de chaque camion entrant sont désinfectées. © Radio France - Maxime Glorieux

Avant l'arrivée de la grippe aviaire en Bretagne, Christophe Primault a mis en éclosion 40.000 cailles. Toutes ont été euthanasiées car il n'a pas le droit d'agrandir son élevage pour le moment. "La grosse difficulté, c'est qu'il est prévu des indemnisations pour ceux en zone de protection dans les trois kilomètres, mais rien n'est prévu dans la zone de sécurisation, comme nous, dans les dix kilomètres. Outre la perte des cailles, c'est aussi notre chiffre d'affaires qui, demain, ne sera plus réalisé et du personnel sera au chômage." La grippe aviaire ne présente aucun risque pour l'Homme.