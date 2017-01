Grippe aviaire : "Comment on va vivre ? On ne sait pas"

Dans les Landes, l'abattage massif et préventif des palmipèdes a commencé ce jeudi 5 janvier. Il s'agit de frapper fort pour contenir le front de l'épidémie et éviter que le virus H5N8 n'aille contaminer des zones encore indemnes. Désarroi et colère de nos éleveurs.

Ce jeudi 5 janvier a commencé dans les Landes, le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques l'abattage des canards et des oies en raison de la grippe aviaire. 63.000 palmipèdes ont déjà été tués venus de Samadet, Montgaillard, Montsoué et Sainte-Colombe.

"On se sent mal car nos canards, on les aime !"

Cet abattage est vécu avec résignation et colère par les éleveurs. A l'image de ce couple, installé il y a peu dans le sud-est du département. Sur l'exploitation, 6000 canards devaient partir ce vendredi 6 janvier en salle de gavage. Les palmipèdes iront finalement à l'équarrissage.

"J'ai envie de pleurer"

Ses 6000 canards seront abattus au courant de la semaine prochaine. L'agricultrice qui a souhaité témoigné anonymement prévient, elle n'aidera pas au chargement. "Ils ont décidé de nous les enlever. Qu'ils se débrouillent !"

"On n'a plus de revenus et ça me fait mal au coeur"

Une cadence d'abattage élevée

D'ici le 20 janvier prochain, 60.000 à 70.000 palmipèdes seront tués chaque jour. La cadence est élevée et elle doit être maintenue si "on veut être efficace" précise la direction de la protection des populations des Landes (DDCSPP). Mais malgré cette stratégie d'éradication, les autorités n'excluent pas l'apparition de nouveaux cas d'influenza aviaire.

17 foyers avérés + 5 suspicions

Il y a actuellement dans les Landes 17 foyers d'influenza aviaire, auxquels il faut ajouter cinq suspicions en cours d'analyse. La liste des communes touchées par l'abattage massif n'est donc pas exhaustive. Pour le moment, 53 communes landaises sont concernées, toutes situées dans le sud-est du département.

CARTE - Ci-dessous, la carte des communes concernées par l'abattage, selon l'arrêté du 4 janvier. Ce dernier précise que cette zone est susceptible d'évoluer en fonction de l'avancée du virus H5N8. Vous pouvez zoomer dans la carte à l'aide des boutons + et -. Vous pouvez également chercher votre commune à l'aide de la loupe.

"Dans le flou"

Une fois l'abattage terminé d'ici le 20 janvier, le vide sanitaire pourra commencer. Et "c'est le flou" confie la DDCSPP. Le vide sanitaire devrait durer plusieurs semaines, mais les autorités ignorent la durée exacte. "Nous sommes dans une gestion en perpétuelle réévaluation." Pour le préfet des Landes, si la stratégie est payante, l'épisode aviaire pourrait être terminé d'ici deux mois.